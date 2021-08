Disney Plus está preparando reboot de ‘Esqueceram de Mim’

Estrelado por Macaulay Culkin, ‘Esqueceram de Mim’ (1990) ganhará uma reinicialização. Novo longa estreia em novembro deste ano na Disney Plus.

Se você foi criança nos anos 1990 certamente se lembra do filme ‘Esqueceram de mim’, lançado em 1990, e de suas sequências. Estrelado por Macaulay Culkin, o filme conta a história de um menino que perde a viagem para passar o feriado do Natal com a família em Paris e acaba ficando sozinho em casa por alguns dias. Mas, o que poderia ser um sonho para qualquer criança, pelo menos naquela época, se torna em um pesadelo para Kevin, que se vê na obrigação de salvar o patrimônio da família de ladrões de temporada, que agem roubando casas da vizinhança quando as famílias passam vários dias fora.

A Disney Plus anunciou que está trabalhando em um reboot do longa, que é quando outro filme apresenta uma versão nova de algo já lançado, sem necessariamente considerar a história anterior. Como o próprio nome diz, é um recomeço, uma nova história, co novos personagens que podem ou não estar relacionados à narrativa anterior.

O longa tem data prevista de estreia em 12 de novembro no streaming e trará o ator Archie Yates no papel de Max Mercer, um menino cheio de recursos, embora travesso, que é deixado para trás enquanto sua família viaja para o Japão. Quando um casal de ladrões tenta recuperar uma relíquia de família de valor inestimável localizada na casa dos Mercer, Max deve proteger sua casa contra esses ladrões ruins a todo custo.

Archie Yates esteve no filme ‘Jojo Rabbit’ na pele de Yorki e recebeu uma nomeação para a categoria de Melhor Ator Mirim no Critic ‘s Choice Movie Awards de 2020 por seu trabalho neste filme.