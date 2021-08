Coqueiro cantante foi desmascarado no ‘The Masked Singer Brasil’

O jogador de futebol Marcelinho Carioca foi o terceiro desmascarado do “The Masked Singer Brasil” (Globo). Ele foi desmascarado no programa desta terça-feira (24), quando perdeu o combate para o Astronauta ao cantar os clássicos “Me Apaixonei Pela Pessoa Errada” e “Alma Gêmea”

Emocionado, Marcelinho relembrou sua trajetória e celebrou a oportunidade de estar no “The Masked Singer Brasil” (Globo). “Eu nunca cantei na minha vida. Não passava uma agulha. Foi um negócio extraordinário na minha vida. Eu fiz aula de canto”, contou o atleta.

Durante a atração, Marcelinho Carioca deu algumas pistas para o jurado, como ser invisível e “quando o coco cai, eu jogo ele pra longe”, referindo-se a uma bola de futebol. Mas para o jurado Rodrigo Lombardi: “Se Deus falasse pra eu escolher qualquer superpoder, eu escolheria cantar, porque é uma catarse. É uma terapia”, falou o ator.

Além disso, o Coqueiro cantante falou sobre algumas curiosidades do desmascarado, como ser um dos maiores ídolos da história do Corinthians e seu apelido “Pé de Anjo”.

Nesta segunda fase do “The Masked Singer Brasil” (Globo), a atriz Mariana Ximenes, que está no elenco da novela “Nos Tempos do Imperador” (Globo) se juntou aos quatro jurados fixos, Simone, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch, para aliviar os famosos mascarados.

Como aconteceu com o Dogão, também conhecido como Sidney Magal, e depois a vez do Brigadeiro, a jornalista Renata Ceribelli, nenhum dos jurados acertou quem era o coqueiro misterioso. Mariana Ximenes arriscou palpite em Lucio Mauro Filho, Edu Sterblitch indicou Paulo Betti, Simone opinou Rafael Zulu, Tais Araújo falou Jonathan Azevedo e Rodrigo Lombardi palpitou Jonathan Haagensen.

Além do show do Coqueiro, o “The Masked Singer Brasil” (Globo) desta terça-feira (24) contou com as apresentações da Arara, Astronauta, Girassol e Unicórnio, que arrasaram na estreia do programa apresentado por Ivete Sangalo. Como o Unicórnio, que foi o mais votado no primeiro dia de combate, ganhou imunidade e não participou da primeira etapa desse novo nível, mas se apresentou no show de abertura. Já os demais, precisaram conquistar o apoio da plateia e dos jurados.