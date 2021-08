[SPOILER] Trailer de ‘Homem Aranha 3’ vaza horas antes de divulgação oficial

Vídeo vazou no Twitter e TikTok e confirmou muitos spoilers anteriormente divulgados.

O fãs do MCU (Marvel Cinematic Universe) estão de queixo caído depois que trechos do trailer de ‘Homem Aranha: Sem Volta para Casa’ vazou no Twitter e TikTok no último domingo, 22. Apesar de esperarmos o lançamento para esta segunda ou terça, a Sony Pictures tomou um susto com o vazamento de trechos do trailer que estava sendo finalizado para divulgação.

O vídeo, que tem 2 minutos e meio, é a filmagem de uma tela de computador, então tem péssima qualidade de som e imagem, mas foi o suficiente para deixar muitos fãs e YouTubers impactados com a confirmação de vários rumores sobre a sinopse do novo filme que vinham sendo divulgados nos últimos meses. O vídeo não será postado nessa nota porque contém proteção de direitos autorais da Sony Pictures.

Leia mais sobre filmes e séries:

A cena inicial mostra o Peter Parker de Tom Holland e MJ (Zendaya) conversando em uma escadaria. Depois vemos Peter com a tia May e o encontro com Doutor Estranho, cuja foto da cena também já havia sido vazada na Internet no começo deste mês. O trailer termina com a aparição do Doutor Octopus (Alfred Molina) dizendo “Olá, Peter”. Além disso, é possível ver também uma das granadas usadas pelo Duende Verde (Willam Dafoe). Ou seja, provavelmente, teremos Peter Parker enfrentando os dois vilões icônicos das HQs de Spider Man.

Tudo indica que a Sony fará o lançamento do trailer oficial nesta segunda, 23 ou terça, 24. Mas quem tirou onda foi o ator Tom Holland, que publicou em seus Stories do Instagram o seguinte texto: “Vocês não está prontos!”. Ele não acrescentou nenhuma pista sobre o que estava se referindo, mas não há dúvida de que é sobre o trailer tão esperado.