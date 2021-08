Eliana garante audiência 55% maior que a Record TV

O programa Eliana segue garantindo excelentes índices de audiência para o SBT. A edição de domingo (22) conquistou a vice-liderança em São Paulo pela 30ª semana consecutiva, desde o final de janeiro deste ano. A atração foi ao ar entre 15h11 e 19h12.

Foram 7,1 pontos de média, 14% de share e 9 pontos de pico. O resultado foi 55% superior ao registrado pela Record TV, principal concorrente no horário. O canal de Edir Macedo marcou 4,6 de média. A TV Globo, como de praxe, liderou com 16 pontos.

No último domingo (22), o programa do SBT contou a história de João, um rapaz muito sonhador que conseguiu aprender a tocar violino numa escola pública e que se sustenta como artista de rua. A atração mostrou que João conseguiu viajar para a Europa por causa de seu talento, mas infelizmente, com a pandemia, ele voltou a passar por dificuldades e, por isso, foi participar do quadro Dia de Sorte para tentar ganhar prêmios especiais e, é claro, realizar um grande sonho, uma transformação no visual de sua mãe no quadro Beleza Renovada.

O “Programa Eliana” (SBT) teve também o quadro Famosos da Internet, que teve no júri Dodô do Pixote, a atriz, comediante e apresentadora Maíra Charken, o influenciador digital Isaías, o humorista Matheus Ceará e Narcisa.

Os números citados são referentes a medição do Kantar Ibope Media. Em São Paulo cada ponto é equivalente a 76.577 domicílios e 205.377 pessoas assistindo à TV.