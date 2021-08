SBT estreia programa inédito sobre Câmeras Escondidas

O SBT estreia neste domingo (22) um novo programa em suas plataformas digitais chamado Programa Câmeras Escondidas. Sob o comando de Aline Serrano e Lindezo, a promessa é levar ao público os detalhes das divertidas e tradicionais pegadinhas do “Programa Silvio Santos”.

Com exibição semanal, a atração mostra todos os detalhes de brincadeiras como Menina Fantasma no Elevador, A Maldição de Chucky e Ponto de Ônibus. Para isso, o estúdio ganha decoração especial, entrando completamente no clima.

Divulgação

Ivo Holanda também marca presença. O Rei das Pegadinhas ganha um trono e participa das entrevistas com os convidados. O Programa Câmeras Escondidas exibe um TOP 10 logo no começo de cada episódio.

E tem ainda a participação do youtuber Victor Nogueira, que é maquiador profissional. Ele é o responsável por transformar os atores/atrizes nos personagens que mais fizeram sucesso, como por exemplo, a Menina Fantasma.

Reprodução/SBT

Quem assistir o novo programa poderá rever a atriz Therry Klotzel, que ficou famosa no quadro “Câmeras Escondidas”, e morreu na última terça-feira (17), aos 74 anos. Segundo comunicado do SBT, a atriz estava internada “desde 3 de agosto, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a princípio para um tratamento na vesícula biliar, tendo logo descoberto um câncer no pâncreas”. Ela foi cremada na cidade de Diadema, Grande São Paulo.

Além de participar de episódios do “Cameras Escondidas” como “Show da Velhinha” e “Annabelle”, Therry foi uma das protagonistas do quadro “Os Velhinhos se Divertem”, exibido no Programa Silvio Santos. Ela ainda fez participações em “A Praça é Nossa”. Sua última aparição no humorístico aconteceu há duas semanas. “Therry era muito querida pelos amigos do Programa Silvio Santos e pelos colegas do SBT, e recebeu o carinho do público com o sucesso de suas aparições nas atrações da casa”, afirmou o SBT em nota de pesar.