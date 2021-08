Rayssa Leal participa de vídeo promocional do filme ‘Space Jam: Um Novo Legado’

Rayssa Leal, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, interage com o personagem Pernalonga no vídeo promocional de Space Jam: Um Novo Legado. O filme já está disponível no streaming HBO Max.

A skatista de 13 anos, que fez história nos jogos olímpicos, encontra o famoso coelho dos desenhos animados, que tenta se gabar de seus feitos. Ao descobrir quem é Rayssa, ele quer levá-la para o seu time: “bem melhor que o Patolino”, brinca Pernalonga.



O vídeo foi para as redes sociais e plataformas da HBO Max. “Pernalonga não pode ver um astro dos esportes que já quer fazer amizade, né, Rayssa Leal?”, diz a legenda.

A continuação do sucesso de 1996, Space Jam: O Jogo do Século, com a estrela do basquete Michael Jordan, traz agora o astro LeBron James no papel principal. O jogador e seu filho ficam presos em um mundo digital criado por uma Inteligência Artificial. O time dos sonhos de LeBron e dos personagens Looney Tunes precisa vencer os campeões digitais na quadra para voltar para a casa.