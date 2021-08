Leonardo faz homenagem ao irmão Leandro: ‘Saudade eterna’

O cantor Leonardo, 58, usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao irmão, Leandro, morto há 23 anos em decorrência de um câncer e que completaria 60 anos no domingo (15). Na legenda da foto, o cantor escreveu: “Saudade eterna”.

Thiago Costa, de 36 anos, filho de Leandro, também comentou a data. “Meu pai, meus parabéns, faria 60 anos e ainda estaria na flor da idade. Mas os desígnios de Deus são maiores que qualquer vontade nossa. Que o sr. sinta meu amor de onde estiver. Te amo até o infinito”.

Muitos internautas aproveitaram para falar sobre a ausência do cantor. “Ele está abençoando e cuidando de você lá de cima”, comentou um internauta. “Está eternizado em nossos corações”, afirmou outro. “Estaria ainda mais lindo e orgulhoso e orgulhoso com o que os filhos se tornaram”, opinou mais um.

LEIA MAIS:

O cantor Leandro morreu aos 36 anos, no dia 23 de junho de 1998, vítima de um câncer de pulmão. Ao lado do irmão Leonardo, ele formou uma das duplas de maior sucesso entre os sertanejos nos anos 1990.

No show Amigos – A História Continua, realizado em julho de 2019, em Belo Horizonte, que marcou os 20 anos do fim do programa Amigos na Globo, Leandro foi lembrado com a música “Mano”, escrita por Leonardo após a morte do irmão.