Bobby, do iKON, revela que vai se casar e sua noiva está grávida

Bobby, integrante do grupo iKON, anunciou nesta sexta-feira, 20, que vai se casar e sua noiva está grávida. A previsão do nascimento do filho do ídolo do K-pop é para setembro. O cantor de 25 anos surpreendeu os fãs com uma postagem nas redes sociais de uma carta escrita à mão.

“Há algo que eu queria muito contar para vocês hoje. Então eu estou escrevendo depois de pensar muito sobre isso. Eu vou me casar com a pessoa que amo. E também vou me tornar pai em setembro. Eu estou feliz em ter um novo membro na minha família, mas peço desculpas para os fãs que podem ficar confusos com essa notícia”, escreveu Bobby.

O artista sul-coreano se desculpou com os fãs que podem ficar magoados com a notícia. “Eu deveria ter contado para vocês antes. Me desculpem por não ter falado, mas eu estava muito preocupado com isso. Eu me sinto responsável quando penso que causei um transtorno emocional para as pessoas que sempre me apoiaram. Me sinto responsável por colocar essa pressão nas pessoas que sempre me apoiaram. Peço desculpas para aqueles que ficarem tristes por essa notícia”, continuou na carta.

LEIA TAMBÉM:

Bobby garantiu que não vai deixar de cumprir seus compromissos com o grupo. “Para os outros integrantes do iKON, meus fãs, meus pais, para as pessoas na minha vida, eu vou me esforçar para ser uma pessoa que não vai trazer vergonha para vocês. Eu vou dar o meu melhor para não me tornar uma distração para os fãs e para o iKON, que estão esperando as próximas atividades do grupo”, finalizou.

Kim Ji-won, conhecido pelo nome artístico Bobby, ficou conhecido por sua participação na terceira temporada do programa Show Me The Money, em 2014. O artista faz parte do grupo iKON, que debutou em 2015 pela YG Entertainment e tem hoje seis integrantes: Jay, Song, Bobby, DK, JU-NE e Chan.

O videoclipe da música Love Scenario tem mais de 500 milhões de visualizações no YouTube.