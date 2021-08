Virada SP reúne homenagem a Raul Seixas e show de Zélia Duncan neste sábado

O sábado (21) promete ser agitado em São Paulo, já que está sendo preparado o Virada SP, evento que reúne uma série de shows, como o de Zélia Duncan e Ira!, além de uma homenagem ao cantor Raul Seixas e aos 50 anos do icônico disco “Sociedade da Grã-Ordem Kavernista”. Mas, como ainda estamos vivendo em uma pandemia, mesmo com a vacinação avançando em todo o estado de São Paulo, o evento será 100% online e você pode curtir gratuitamente pela plataforma #CulturaEmCasa.

Ao todo, o Virada SP Online levará ao público 12 horas seguidas de show, então, arraste o sofá e prepare-se para dançar muito durante o sábado. “A Virada SP é uma iniciativa de ampliação do acesso à cultura e de formação de público que valoriza a diversidade e a qualidade. O objetivo é ressaltar o papel estratégico das expressões artísticas para a promoção do desenvolvimento humano e econômico de todas as regiões do estado”, afirma o Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão.

Renato dos Anjos/Folhapress

Coincidência ou não, a maratona cultural deste sábado acontece no mesmo dia da morte de Raul Seixas, em 1989, por isso, a homenagem ao músico e ao disco “Sociedade da Grã-Ordem Kavernista” é um dos pontos altos do fim de semana. O show terá a presença do último Kavernista, Edy Star, participante da criação do álbum, juntamente com Raul Seixas Além dele, Miriam Batucada e Sérgio Sampaio se reúnem com Sebastião Reis, Felipe Cordeiro e Tatá Martinelli nesta homenagem ao disco, gravado em 1971.

LEIA MAIS:

Marcos Hermes/Divulgação

A programação online do Virada SP terá também os shows de Zélia Duncan e da banda de rock Ira!, que acontecem no palco do Teatro Sérgio Cardoso. Já as apresentações Um Canto Afro- Brasileiro a Sombra da Tamarineira irão prestar uma homenagem às raízes brasileiras e as famosas rodas de samba do Cacique de Ramos, e seu presidente, o pandeirista do Fundo do Quintal, Bira Presidente. Para conferir a programação completa acesse o site: www.culturaemcasa.com.br.