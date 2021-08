O que esperar de ‘Cruella 2’

De acordo com o The Hollywood Reporter, Emma Stone já estaria escalada para o ‘Cruella 2’, que está em fase de produção inicial.

‘Cruella’ abriu as portas para uma sequência. O último live-action da Disney focado em uma vilã deixou a história do primeiro filme com pontos que podem ser abordados em uma sequência. E parece essa ser realmente a ideia da Disney Studios, uma vez que, de acordo com informações publicadas no The Hollywood Reporter, Emma Stone já estaria escalada para o ‘Cruella 2’, que está em fase de produção inicial.

Embora a sequência ainda não tenha uma data de estreia estipulada, é provável que o longa não seja lançado antes de 2023, levando em consideração o tempo que a Disney precisaria para montar a produção e o retorno do elenco principal. Mas esse prazo pode demorar também, já que ‘Malévola 2’, por exemplo, foi lançado em 2019, cinco anos do original.

O fato é que o filme apresenta vários desdobramentos potenciais, incluindo um remake de ‘101 Dálmatas’ e uma sequência direta. Passado no final da década 1970, ‘Cruella’ detalha como uma jovem órfã chamada Estella se tornou o ícone da moda de cabelos pretos e brancos e mestre do crime que adora peles, mas despreza os dálmatas devido a uma experiência traumática de infância.

O filme também apresenta seus parceiros no crime, Jasper (Joel Fry) e Horace (Paul Walter Hauser), bem como sua amiga de infância Anita Darling (Kirby Howell-Baptiste). Enquanto isso, Emma Thompson interpreta a inimiga de Cruella, a Baronesa von Hellman, e Mark Strong interpreta John, o valete da Baronesa e leal cúmplice em seus próprios empreendimentos criminosos.

O elenco de ‘Cruella 2’ pode ter quase todos os personagens introduzidos no original e é bastante provável que os amigos de Estella, Jasper e Horace, também voltem. A sequência também tem bastante espaço para introduzir novos personagens, os fãs com certeza esperam ver mais dálmatas em ‘Cruella 2’ também, como Pongo e Perdita, os dálmatas de ‘101 Dálmatas’.