Ex-BBB Mahmoud é cancelado ao comentar sobre a crise no Afeganistão

O ex-participante dos realitys “Big Brother Brasil” e “No Limite”, ambos na Globo, Mahmoud Baydoun voltou às redes sociais para reclamar do cancelamento que sofreu após usar um app de namoro para conversar e oferecer ajuda a moradores do Afeganistão.

No Instagram, Mahmoud surgiu segurando várias folhas sulfite com dizeres que explicavam os motivos de ter usado o app de relacionamento para oferecer ajuda aos afegãos. “Ontem eu sofri o maior cancelamento na internet desde que comecei minha carreira no digital”.

Ele aproveitou o momento e afirmou que está preocupado com a invasão do Taleban, mas admitiu que foi ingênuo ao tentar conversar com as pessoas usando o aplicativo errado. “Ontem quando vi as notícias, me deu um gatilho tão forte. E eu juro que eu real e genuinamente queria poder ajudar ou tentar contato com alguém. Mas isso não justifica eu receber incentivos ao suicídio, ataques homofóbicos e xingarem minha mãe”.

Mahmoud falou que entenderia se as pessoas fizessem comentários, que ele foi ingênuo em tentar ajudar através de um aplicativo e que deveria procurar uma ONG. Mas elas preferiram fazer comentários homofóbicos e pedirem a sua morte. “O pior que quando eu reclamei no Twitter que estava me sentindo mal e que os ataques de haters estavam um pouco desmedidos, me chamaram de vitimista, mimizento e biscoiteiro”.

Em outro momento, o ex-participante de reality show contou um fato curioso sobre sua vida. Ele e sua família viveram no Líbano e passaram por guerras e conflitos armados. “Em 2006, eu e parte da minha família fomos evacuados do Líbano pelo governo brasileiro”. Segundo ele, por muitos anos quando ouvia trovão pensava que era uma bomba porque quando era criança Israel jogava bomba perto de Beirute, no Líbano. “Minha avó me falava que estava trovejando”.