Chris Hemsworth recebeu um cachê de 20 milhões de dólares para filmar ‘Thor: Amor e Trovão’

Um artigo publicado na Variety revelou os atores de Hollywood mais bem pagos no último ano e, entre eles, está Chris Hemsworth. O ator recebeu 20 milhões de dólares, pouco mais de R$ 100 milhões de reais para filmar seu próximo filme do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) ‘Thor: Amor e Trovão’.

Chris Hemsworth, que interpreta o Deus do Trovão no MCU desde sua primeira aparição o papel, em 2011 no longa ‘Thor’, já está em seu quinto filme. Ele já assumiu o martelo de Thor em ‘Thor: Mundo Sombrio’, ‘Thor: Ragnarok’, ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e ‘Vingadores: Ultimato’.

De acordo com as informações divulgadas pela Variety, Hemsworth começou sua carreira como Thor ganhando 150 milhões de dólares, quando ainda era um ator pouco conhecido.

Porém os 20 milhões que ele recebeu não incluem nenhum acordo padrão, especialmente para estrelas do calibre de Hemsworth.