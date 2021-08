Ator Mateus Carrieri passa por cirurgia na próstata

O ator e ex-A Fazenda Mateus Carrieri, de 54 anos, passou por uma cirurgia de raspagem de próstata na última terça-feira (17). Ele explicou em seu Instagram que estava com hiperplasia, um aumento do número de células no órgão, e que a cirurgia foi para controle do tamanho da próstata.

Mateus já recebeu alta e em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, onde aparece ao lado de seu médico, ele falou sobre seu estado de saúde. “A tendência era só piorar, não é doutor?”, disse o ator. “Esse aumento benigno da próstata é algo mais comum do que o câncer de próstata”, explicou o médico Danilo Galante.

Carrieri afirma que, antes da cirurgia, sentia vontade de urinar constantemente e que isso “começou a atrapalhar até o meu sono”. “É mais um jeito de incentivar quem passou dos 40 anos a visitar o urologista e fazer os exames sem preconceito e sem medo. Operação e próstata são palavras que assustam o homem mas o motivo de eu ter exposto a cirurgia toda é tentar fazer do meu Instagram alguma coisa positiva e um alerta para os homens que estão chegando perto da minha idade, com 40, 50 anos, a se motivarem a fazer seu check-up completo”, disse o ator.

Em um vídeo publicado na segunda-feira (16), antes de realizar a operação, ele incentivou seus seguidores a se cuidarem. “Todos os homens a partir dos 40 anos devem fazer o exame de toque, o ultrassom e o exame de sangue”, alertou. “Acho que como influenciador temos esse dever, temos essa necessidade de ajudar as pessoas”.

Ele diz que homens podem ter receio de fazer o exame de toque, mas afirma que é uma “besteira”, já que o exame é importante para o diagnóstico e é rápido. “Por isso se cuidem e tentem melhorar a qualidade de vida”.