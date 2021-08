Aline Riscado tem acidente durante live e dispara: ‘Menstruação não é vergonha, é o divino’

Aline Riscado esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira, 19, devido a um acontecimento comum e natural. A influenciadora menstruou durante uma live.



No Instagram, ela estava na transmissão ao vivo enquanto fazia ioga. Em um determinado momento, Aline, que usava uma calça branca, ficou menstruada e não interrompeu a prática.



A atriz publicou o vídeo da aula e aproveitou o acontecimento para desmistificar o tema nas redes sociais. “Escrevo emocionada e com o coração vibrando gratidão por ter sido um canal divino pra normalizar algo divino e que só acontece com nós, mulheres, deusas, bruxas e tudo mais o que quisermos ser: a menstruação”, iniciou.

“Durante a aula, eu me sujei sim, a coisa mais normal da vida, e que pode acontecer com todas nós! Eu não me troquei e, daqui pra frente, nunca mais me trocarei quando isso acontecer de novo! Vocês não fazem ideia de como eu estou me sentindo liberta neste momento!”, afirmou.

“Mulheres, meninas amadas: menstruação não é vergonha, não é nojento. É o divino dentro de nós! Menstruação é vida e devemos ter muito orgulho de sangrar todos os meses. Eu tenho orgulho de ser mulher e eu amo sangrar”, finalizou.