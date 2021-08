“Vamos ter um bebê, é emocionante!”, revela marido de Scarlett Johansson

A atriz Scarlett Johansson está grávida do segundo filho. A informação foi confirmada pelo Cinema Blend: “Vamos ter um bebê, é emocionante”, declarou o marido da atriz, Colin Jost, com quem é casada desde outubro de 2020.

Anteriormente, a Page Six já havia divulgado que a atriz possivelmente estaria grávida. Isso porque, na semana passada, Colin Jost estava fazendo um show de stand-up em Connecticut e confirmou que estava prestes a se tornar pai. Os rumores sobre a gravidez de Scarlett Johansson começaram após sua ausência no evento de estreia de ‘Viúva Negra’.

Johansson já tem uma filha com o ex-marido Romain Dauriac. Antes das notícias sobre a gravidez de Scarlett Johansson, ela e Colin Jost têm sido constantemente manchetes devido ao seu relacionamento amoroso.

Batalha judicial

Scarlett Johansson está atualmente processando a Disney por quebra de contrato com relação à distribuição do filme ‘Viúva Negra’. Os detalhes do contrato entre a atriz, a Marvel Studios e a Disney não foram revelados, mas há artigos relacionados com os lucros back-end, ou seja, lucros obtidos com a venda de tickets.

De acordo com informações do Cinema Blend, o contrato da atriz incluía que ela ganharia uma certa quantia de dinheiro com base especificamente nos ganhos teatrais de ‘Viúva Negra’ e esse detalhe foi firmado entre as partes antes de ser tomada a decisão de lançar o filme pela Disney Plus. Scarlett Johansson está alegando que essa mudança da Marvel e da Disney foi uma quebra de contrato e que as tentativas de renegociação após o anúncio de que o filme estrearia também no streaming, em março deste ano, não obtiveram resposta.