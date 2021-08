Rafa Brites afirma não gostar do início da gravidez: ‘Não vou dizer que é legal, não’

A apresentadora e influenciadora digital Rafa Brites, de 34 anos, está grávida de seu segundo filho com o apresentador da Globo Felipe Andreoli, de 41 anos, e aproveitou o novo momento para conversar com seus seguidores sobre como está caminhando a gestação de Leon.

Por seu perfil no Instagram, Rafa, que já foi repórter do “Mais Você” (Globo), apresentado por Ana Maria Braga, falou que os primeiros meses de gravidez não estão sendo nada fáceis. “Eu não vou dizer que é legal, não, tá? Eu não gosto dos primeiros meses da gravidez, realmente. Eu fico super indisposta, super enjoada. Por mim, eu pulava direto pro mês cinco”, respondeu Rafa.

A apresentadora ainda escreveu na tela qual o período da gestação que mais gosta e se queria ser mãe de menina. “Curto a gravidez da semana 15 até 36. Se fosse uma menina, ela ia se chamar Serena. Mas eu curto muito ser mãe de dois meninos, está tudo de boa”, respondeu Rafa, que está na 12ª semana de gestação.

A segunda gravidez de Rafa Brites, que já é mãe de Rocco, de 4 anos, foi anunciada em julho. Nas redes sociais, ela postou uma foto abraçada ao marido e anunciou a chegada de mais um herdeiro. “Acho que essa imagem nem precisaria de legenda! Esse é o abraço esmagado de um casal que há 11 anos constrói uma história muito lindona juntos e um papai e uma mamãe que estavam ansiosos com esse resultado: Estamos Grávidos! E chorões!”, escreveu.

Já o sexo e o nome do novo bebê foi revelado duranste um chá revelação. O apresentador participou por videochamada por estar envolvido na cobertura da Olimpíada de Tóquio. No Instagram, a empresária publicou uma sequência de fotos do evento e anunciou que eles terão um menino, que vai se chamar Leon. “Leon ou Serena? Ontem minha cunhada e dinda nos encheu de emoção! Rocco acertou! Chega mais. Leon! Estamos prontos pra te encher de amor!”, escreveu a influenciadora digital Rafa Brites.