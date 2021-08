Phelipe Siani estreia programa sobre negócios na CNN Brasil

Fora da CNN Brasil desde janeiro, quando deixou de apresentar o “Live CNN”, o jornalista Phelipe Siani voltará a ocupar espaço fixo na programação da CNN Brasil a partir de setembro, quando estreia o “CNN Brasil Business”.

A nova atração, que usará a mesma marca do projeto de economia e negócios que se faz presente na internet desde o lançamento do site da CNN Brasil, será semanal e contará com a apresentação do jornalista Fernando Nakagawa, que assina como diretor do projeto no ambiente digital, além de ser um dos analistas do canal a cabo.

Ainda sem data e horário definidos, o programa “CNN Brasil Business” levará ao telespectador temas voltados ao investimento e aos negócios, mas com uma linguagem mais acessível e menos complicada. Segundo a direção do canal, o novo programa semanal da CNN Brasil colocará em pauta temas como a disputa espacial em um dos primeiros episódios do programa.

LEIA MAIS:

Além do “CNN Brasil Business”, Phelipe Siani tem mais um projeto em andamento com a noiva Mari Palma. Segundo a direção da CNN Brasil, o casal voltará a conduzir uma atração semanal, que abordará temas relacionados ao mundo do streaming, dos podcasts e das séries. Mas, da mesma forma que o “CNN Busines”, o novo programa do casal não tem data de estreia. Segundo a CNN Brasil, o futuro projeto irá ao ar aos finais de semana.

Vale lembrar que Phelipe Siani foi responsável por criar o “Live CNN”, mas permaneceu no comando do jornal por apenas 10 meses, deixando a atração em janeiro deste ano. Já Mari Palma apresentou a atração por apenas três meses, trocando o vespertino pelo “‘Tonight”, talk show noturno que encerrou sua primeira temporada.