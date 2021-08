Marcos Mion e Boninho surgem juntos antes da estreia do ‘Caldeirão’

Setembro será um mês de importantes mudanças na Globo. A dança das cadeiras levará Luciano Huck para o domingo, com o novo “Domingão com Huck”, e trouxe Marcos Mion, que chega para substituir o marido de Angélica no “Caldeirão”, a partir do dia 4 de setembro.

Mas os trabalhos nos novos projetos voltados ao entretenimento já começaram e estão a todo vapor na Globo e nesta quarta-feira (18) o apresentador publicou uma foto na qual aparece em um dos restaurantes da emissora ao lado do diretor Boninho. “Faltam 17 dias. Esse é meu time! Esses caras estão me recebendo de uma forma incrível! Aliás, a @tvglobo está me recebendo de uma forma indescritível! Sou só gratidão”, escreveu na legenda da foto no Instagram.

Marcos Mion também aparece com o diretor geral e o diretor artístico do novo “Caldeirão” (Globo), que apelidou carinhosamente de “Caldeirola”. “Não vejo a hora de dividir meu sonho realizado com vocês. Não vejo a hora de voltar pro meu happy place, o palco”, concluiu.

Além da publicação, Marcos Mion segue fazendo uma série de stories para mostrar os bastidores da TV Globo. Em um deles, ele aparece a bordo de um dos carrinhos do Projac. Em outros vídeos, ele aparece fazendo teste de covid-19 antes de começar um dia de trabalho.

Para sua estreia no comando do “Caldeirão”, Mion escolheu um tênis exclusivo. O novo contratado da emissora carioca resolveu usar um tênis desenhado por Kanye West, que já foi leiloado por R$ 39 milhões, para sua estreia na emissora.

Embalado a vácuo, o tênis é o mais raro de sua coleção. Em suas redes sociais ele escreveu: “Esse tênis é o mais raro da minha coleção. Quem tem, tem. Quem não tem, nunca mais vai ter. Arrisco a dizer que é um dos raríssimos ‘dead stock’, que nunca foi colocado no pé e pisou no chão. É embalado a vácuo e guardo como objeto de arte, mas ele vai para o meu pé. Vou entrar com ele, pela primeira vez, para pegar meu crachá da Rede Globo”.