Jornalista esportiva Domitila Becker deixa o SporTV e vai para o SBT

A jornalista Domitila Becker é o novo reforço na programação esportiva do SBT. Ela vai participar das transmissões dos campeonatos internacionais, como o Champions League. “Demorou para cair a ficha que estou no SBT! E ainda vou trabalhar no campeonato mais legal do planeta. Quando entrei no novo estúdio, que é gigante e todo tecnológico, e começou a tocar aquela música da Liga dos Campeões, sabe? Me emocionei real. O SBT está preparando ainda outras novidades, só não posso contar para não estragar a surpresa, mas fique ligado que vai valer a pena!”, revela a nova contratada Domitila Becker.

Conhecida por comentar eSports, no SporTV, a jornalista deixou a emissora do Grupo Globo em 2019. No canal a cabo, Domitila apresentava o extinto programa ‘É Gol’, ao lado de Cartolouco. Ela chegou a retornar à emissora após dar uma volta ao mundo, mas saiu novamente. Em 2020, a jornalista fraturou duas costelas em uma das viagens ao praticar Snowboard, esporte radical na neve. Ela mostrou o resultado do acidente pelas redes sociais.

LEIA MAIS:

Com uma carreira focada no jornalismo esportivo, Domitila Becker trabalhou por sete anos na Rede Globo, onde começou como trainee, foi correspondente internacional para o programa “Passaporte SporTV”, na Espanha, repórter, apresentadora e cobriu grandes eventos como Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, ao lado de Bárbara Coelho.