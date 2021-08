Funcionário da Rainha é diagnosticado com Covid-19

O funcionário foi enviado para casa no final de semana passado e a Rainha manteve a decisão de continuar em Balmoral.

Um funcionário do staff da Rainha Elizabeth foi diagnosticado com Covid-19. A equipe estava acompanhando a Rainha em sua viagem de verão ao Castelo de Balmoral, na Escócia, como é tradição na Coroa, quando um exame de rotina detectou que um dos funcionários que estavam no castelo testou positivo para a Covid-19, segundo informações do The Sun.

O funcionário foi enviado para casa no final de semana passado e a Rainha manteve a decisão de continuar em Balmoral. Esta é a primeira vez que a monarca viaja à Escócia sem seu marido, o príncipe Philip, que morreu em abril deste ano. O Duque de Edimburgo tinha 99 anos quando faleceu.

Se juntaram à Rainha o príncipe Charles e sua esposa, Camilla Parker-Bowles, o príncipe Andrew e sua ex-esposa Sarah Ferguson. O príncipe Andrew atualmente enfrenta um processo iniciado na corte estadunidense após a denúncia de abuso sexual a uma adolescente de 17 anos que aconteceu na década de 2000. Devem se unir a eles nos próximos dias o príncipe William, Kate Middleton e as crianças.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

No início da pandemia COVID-19 em março de 2020, a Rainha e o Príncipe Philip fixaram residência no Castelo de Windsor, onde permaneceram em isolamento durante todo o ano com uma pequena equipe apelidada de ‘HMS Bubble’. O duque faleceu aos 99 anos no Castelo de Windsor em 9 de abril e seu funeral aconteceu na Capela de São Jorge oito dias depois, com a presença de 30 membros de sua família, de acordo com as diretrizes do governo da época.

Apesar de estar de férias, o trabalho para o chefe de estado continua. Todos os dias, ela recebe de ministros do governo e de seus representantes na Comunidade e em países estrangeiros informações na forma de documentos de política, documentos do Gabinete e outros documentos de Estado para sua atenção. Estes são enviados a ela por secretários particulares nas caixas vermelhas também usadas pelos ministros do governo britânico para transportar documentos confidenciais.