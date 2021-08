Ex-BBB Antonela vai processar Lucas Selfie por xenofobia

O “Ilha Record” (Record TV), apresentado por Sabrina Sato, estreou cheio de polêmicas, mas a principal envolveu os ex-participantes do Big Brother Brasil (Globo) Antonela Avellaneda e Pyong Lee, que teriam tido um relacionamento dentro do reality.

Porém, com o lançamento do “Ilha Record”, novos conflitos e barracos surgiram. Recentemente, Antonela Avellaneda divulgou uma nota de repúdio aos participantes do programa que promoveram comentários de cunho xenofóbico. Segundo a assessoria da modelo, o competidor em questão é o ator Lucas Selfie.

Antonella, que nasceu em La Plata, na Argentina, afirmou em nota que “é inconcebível nos dias de hoje uma pessoa ser julgada por sua origem. Devemos nos esforçar para sermos conscientes e não nos deixar levar por preconceitos internalizados, mesmo diante de situações de embates pessoais”. Em seus Stories, a modelo compartilhou a nota e em seguida uma fala de Selfie, que dizia que Avellaneda “está fazendo hora extra aqui [Ilha Record] e no Brasil, pode voltar para a Argentina”.

“Essa situação vem para ilustrar o quanto é necessário ampliar o nosso olhar diante da diversidade, nos desprendendo de estereótipos, até mesmo os criados por conta da rivalidade no futebol. O mundo mudou, as pessoas mudaram e essa atitude não será mais tolerada”, continuou.

A participante do reality afirmou que “medidas legais serão acionadas de acordo com o Código Penal Brasileiro (Art. 140 parágrafo 3º.), cuja pena pode chegar a três anos de reclusão”. Ao final da nota, ela pontua que a situação não foi o primeiro episódio de xenofobia que aconteceu em realities.

“Não sou a primeira participante de reality show a ser hostilizada pela sua origem. Isso infelizmente é um ato recorrente, mas que não deve mais acontecer”. A modelo também esteve envolvida em outra polêmica do novo reality.

As polêmicas não param por aí. No teaser de divulgação do programa, Antonella apareceu debaixo do edredom com o hipnólogo Pyong Lee, o que gerou suspeitas de traição da parte do youtuber, que era casado com Sammy Lee, com quem tem Jake, de um ano. Após receber ataques em seu perfil, a modelo se defendeu. Em resposta a uma seguidora que perguntou se ela estava feliz por acabar com um casamento, disse que “eu não tenho que me preocupar com ninguém, amor”.

Em outro momento, uma seguidora criticou a postura dela por se envolver com alguém sabendo que essa pessoa é casada. “Você que está me julgando por uma coisa que não sabe”, rebateu. Depois, Antonela apagou todos os comentários e tirou da página a possibilidade de comentários abertos.

Sammy Lee anunciou o fim de seu casamento no dia 20 de julho. “Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus. Por favor, não deixa meu filho sentir a minha dor”, publicou ela nas redes sociais.