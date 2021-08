Esta é a foto inédita de atores de The Good Doctor que causou furor nas redes sociais

Uma nova foto inédita de atores de The Good Doctor causou furor nas redes sociais nesta quinta-feira (19).

O registro foi compartilhado no Instagram pelo ator estadunidense Richard Schiff, de 66 anos, em seu perfil pessoal.

Schiff dá vida ao personagem Dr. Aaron Glassman no drama médico, ‘protetor’ do querido Shaun Murphy.

Na imagem, Schiff aparece ao lado da atriz Christina Chang, 50 anos, que interpreta a especial Dr. Audrey Lim.

No comentário, Richard detalhou sobre o retorno das gravações da quinta temporada da série médica.

Atores de The Good Doctor

A postagem rapidamente se tornou viral nas redes, e gerou inúmeras reações dos fãs impressionados.

“Obrigado por isso!!! Tão animado”, “obrigado pela foto Richard. Desejo a você tudo de bom” e “amo vocês” foram alguns dos comentários.

Os novos episódios do drama médico serão liberados no dia 27 de setembro. Confira a publicação no Instagram:

