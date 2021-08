[SPOILER] Michael Keaton revela detalhes sobre sua cena como Batman em ‘The Flash’

Ator disse que fãs vão ficar nostálgicos com sua versão de Batman em ‘The Flash’.

Após meses de rumores, finalmente ficou confirmado que Michael Keaton reviverá seu papel de homem-morcego no próximo filme da DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe): ‘The Flash’. O Weyne de Keaton, que primeiramente vimos no filme ‘Batman’ (1989), traz indiscutivelmente uma certa nostalgia aos fãs do DCEU. Depois, o ator viveu o papel do homem morcego em ‘Batman: O Retorno’ (1992).

Em ‘The Flash’, Keaton vai contracenar com Ezra Miller (Barry Allen), Ben Afleck (Batman) e Sasha Calle (Supergirl). Em uma entrevista recente o ator revelou que acredita que a primeira cena de seu Batman no longa será imensamente satisfatória para os fãs do filme de 1989, que contou com a direção de Tim Burton e eternizou o Batman das HQs na telona.

Sobre o retorno ao personagem, Keaton disse ao Collider: “Foi estranhamente e ironicamente fácil. Um pouco emocional e ótima. Apenas uma onda de memórias. Não posso revelar nada, mas digamos que a introdução do Batman é muito boa. Quando li o roteiro pensei ‘uau, isso é grande!’”.

Falando ao Collider, Keaton revelou que, ao voltar ao papel de Batman, ele se sentiu “emotivo” . No entanto, o mais interessante é que Keaton brincou que a primeira tomada de sua versão do Batman “é ótima” em sua opinião, tanto em termos de imagem quanto em homenagem ao filme original de Burton.

Leia mais sobre filmes e séries:

A trama de ‘The Flash’ contará também a tentativa de Barry Allen de viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, levando a consequências terríveis para a linha do tempo. O filme contará com elementos do enredo de Flashpoint dos quadrinhos da DC, explicando por que o Flash encontrará diferentes versões de super-heróis familiares.

Nos quadrinhos, os eventos de Flashpoint mostram Barry Allen acordando em uma linha do tempo radicalmente diferente da sua, uma em que sua mãe nunca morreu. Nesta nova linha do tempo, Bruce Wayne foi morto no lugar de seus pais, fazendo com que seu pai se tornasse o Batman e sua mãe se tornasse o Coringa.