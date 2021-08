Príncipe Harry divulga mensagem sobre a situação no Afeganistão

Harry serviu ao Exército britânico por 10 anos e foi enviado ao Afeganistão duas vezes.

Através de um comunicado nas redes sociais do Invictus Games, evento esportivo apoiado pelo príncipe Harry, o Duque de Sussex divulgou uma mensagem aos militares veteranos a buscarem o apoio uns dos outros enquanto a situação continua se desenrolando no Afeganistão.

“O que está acontecendo no Afeganistão ressoa em toda a comunidade internacional da Invictus”, diz o comunicado, que foi compartilhado na conta da Invictus Games Foundation no Twitter. “Muitas das nações participantes e competidores da família Invictus Games são unidos por uma experiência compartilhada de servir no Afeganistão nas últimas duas décadas, e por vários anos, competimos ao lado da Invictus Games Team Afeganistão. Nós encorajamos todos na rede Invictus, e a comunidade militar em geral, a se comunicarem e oferecerem apoio mútuo”, concluiu o comunicado.

On behalf of the @weareinvictus community on the unfolding events in Afghanistan:

Harry serviu no Exército britânico por 10 anos e foi enviado ao Afeganistão duas vezes. Ele é o fundador dos Jogos Invictus, do qual participam militares veteranos ou que foram feridos em combate, criado para inspirar a recuperação, apoiar a reabilitação e gerar uma compreensão e respeito mais amplos para aqueles que servem seu país.

Haiti e Afeganistão

Por outro lado, uma declaração conjunta, assinada por Meghan Markle e Harry e divulgada no site da Fundação Archewell, trouxe as palavras dos Sussex sobre a tomada de Cabul pelo grupo fundamentalista religioso Talibã.

“O mundo está excepcionalmente frágil agora. Sentimos dor com relação à situação no Afeganistão, ficamos sem palavras. Enquanto todos nós assistimos ao crescente desastre humanitário no Haiti e à ameaça de agravamento após o terremoto do último fim de semana, ficamos com o coração partido. E como todos nós testemunhamos a contínua crise de saúde global, exacerbada por novas variantes e desinformação constante, ficamos com medo. Quando qualquer pessoa ou comunidade sofre, um pedaço de cada um de nós o faz com eles, quer percebamos ou não. E embora não sejamos feitos para viver em um estado de sofrimento, nós, como um povo, estamos sendo condicionados a aceitá-lo. É fácil nos sentirmos impotentes, mas podemos colocar nossos valores em ação juntos”.

A Rainha

A Rainha Elizabeth compartilhou uma declaração por ocasião do terremoto do último sábado, 14, que devastou o Haiti nos últimos dias e enviou uma mensagem de condolências ao Primeiro-ministro da nação caribenha Ariel Henry.

“Estou profundamente entristecido pela trágica perda de vidas e destruição causada pelo terremoto no Haiti. Meus pensamentos e orações estão com aqueles que perderam suas vidas, entes queridos e lares, bem como os serviços de emergência que trabalham no esforço de recuperação. ELIZABETH R.”

O número de mortos do terremoto de magnitude 7,2 subiu para 1.297 enquanto os resgatadores correm contra o tempo para encontrar sobreviventes em meio aos escombros, antes de um dilúvio potencial de uma tempestade tropical que se aproxima. Além disso, mais de 5.700 pessoas estão feridas e milhares desabrigadas.