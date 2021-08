Netflix revela cena inédita da quarta temporada de ‘The Crown’

A Lady Di de Emma Corrin teve uma cena cortada na quarta temporada da série, mas a Netflix decidiu divulgar para a alegria dos fãs de ‘The Crown’.

A Netflix postou em seu canal do YouTube uma cena inédita da quarta temporada de ‘The Crown’. Nela, Lady Di (Emma Corrin) revê a fita VHS com a gravação de sua performance cantando a música icônica de ‘O Fantasma da Ópera’, “All I Ask of You”. Uma parte desse vídeo apareceu nos episódios finais da quarta temporada de ‘The Crown’, mas agora o vemos completo.

O clipe mostra a performance ficcional que Diana encenou em um teatro do West End. Embora exista uma incerteza histórica sobre se ela dançou ou cantou a composição de Andrew Lloyd Webber, os roteiristas de ‘The Crown’ optaram por encenar uma performance musical.

A Diana de Emma Corrin melancolicamente a ela mesma através da TV de tubo, imaginando como seria se o príncipe Charles (Josh O’Connor) tivesse tido a sensibilidade para entender sua declaração de amor.

Como ‘The Crown’ faz questão de deixar claro em seu roteiro, Diana esperava desesperadamente ser amada pelo príncipe Charles. Fato apoiado em narrativas históricas e biográficas sobre o casamento do casal. Na vida real, os dois anunciaram o divórcio quatro anos depois, em dezembro de 1992.

De acordo com o Los Angeles Times, a atriz Emma Corrin fez um teste com o criador de ‘The Crown’, Peter Morgan, que a pediu para cantar a música durante o teste que a aprovou para interpretar o papel de Lady Di.