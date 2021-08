Fátima Bernardes retorna ao ‘Encontro’ nesta quinta-feira

Após breve afastamento de dois dias, a apresentadora Fátima Bernardes retorna ao comando do “Encontro” (Globo) nesta quinta-feira (19). Durante o período que ficou fora do programa matinal, Fátima foi substituída por Fernanda Gentil, que acalmou os telespectadores que Fátima não estava se sentindo bem, mas que não estava com covid-19.

“Muito bom dia para você que está em casa. Está começando mais um ‘Encontro’. Foi tudo muito corrido, em cima da hora. Hoje, estou aqui com André Curvello, pedindo licença mais uma vez para estar nesse horário. O que aconteceu foi que a Fátima não se sentiu bem nessa madrugada. Acordou indisposta, fez o exame de covid, já deu negativo e está se recuperando”, contou Fernanda na última terça-feira (17).

Após acalmar os fãs sobre a ausência de Fátima Bernardes, o “Encontro” continuou com sua programação e recebeu a cantora Elba Ramalho, que foi homenageada. No palco da atração matinal, Elba ficou impactada ao revisitar a carreira e as lembranças, como o início na música como baterista de uma banda de rock, o nascimento do filho Luã, numa noite de São João, o batismo musical pelas mãos de Luiz Gonzaga e a amizade que cultiva com os fãs. “Fico honrada com tantas manifestações de carinho. Não tenho muita consciência do que eu sou, do que represento. Faço o meu ofício sagrado com muito amor”, disse Elba aos apresentadores. Fernanda Gentil também apresentou o programa desta quarta-feira (18), mas desta vez, sozinha.

Agora, para retornar ao “Encontro” em grande estilo, Fátima Bernardes conversou com seus fãs, via rede social. “Amanhã estou de volta ao #encontrocomfatima. Vai lá nos stories e escolhe com que roupa quer que eu retorne ao trabalho. ❤️”, escreveu na legenda do seu perfil.

E para interagir com seus fãs, ela abriu uma enquete em seus Stories perguntando qual look deveria usar: vestido, calça ou macacão?