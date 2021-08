Esta é a cena icônica de ‘Friends’ que foi recriada em ‘Animal Crossing’; assista

Você já pensou alguma vez em assistir uma cena de Friends recriada em Animal Crossing? Caso não tenha, esta foi a proposta de um vídeo compartilhado na internet e que também foi divulgado pelo canal do YouTube “noodlydoo”.

Afinal, o que é o Animal Crossing?

Aos que desconhecem, o Animal Crossing é uma série de videogames de simulação social. Atualmente, é distribuído pela Nintendo.

Qual cena de Friends foi recriada?

Trata-se de um take do episódio 4×12, transmitido originalmente em 1998, em que os personagens, divididos entre duas duplas, apostam para ver quem se conhece mais. Liderados por Ross (David Schwimmer), as equipes eram divididas entre:

Monica (Courteney Cox) e Rachel (Jennifer Aniston) ;

e ; Chandler (Matthew Perry) e Joey (Matt LeBlanc).

E então, está curioso e quer ver qual foi o resultado? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

(Com Fotogramas).

