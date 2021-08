[DO NADA] Chef Henrique Fogaça some durante o ‘MasterChef Brasil’

O episódio do “MasterChef Brasil” (Band) desta terça-feira (17) assustou os telespectadores que foram pegos de surpresa com a ausência do chef Henrique Fogaça, que abandonou a atração durante a prova de eliminação. Segundo a apresentadora Ana Paula Padrão, Fogaça teve um “problema pessoal”, mas internautas lembraram da queda sofrida pelo jurado durante as gravações do programa.

O acidente aconteceu durante as gravações do dia 30 de julho, quando Henrique Fogaça sofreu uma queda e teve um corte superficial na cabeça. Na ocasião, o chef foi prontamente atendido pela equipe médica da emissora e depois seguiu para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi examinado.

Carlos Reinis/Band

Na época, a Band encaminhou uma nota à imprensa e avisou que o acidente não iria atrapalhar as gravações da 8ª temporada do “MasterChef Brasil”. “O jurado teve um corte superficial na cabeça e foi prontamente atendido pela equipe médica da Band. Ele está bem e foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passa por exames de praxe. As gravações desta sexta-feira foram canceladas”, finalizou o comunicado da emissora.

LEIA MAIS:

Mas, mesmo com tantas especulações, ninguém sabe ao certo o que aconteceu para o chef Henrique Fogaça abandonar o “MasterChef Brasil” e, até o momento, ele não se pronunciou em suas redes sociais. Seu último Story é de uma peça de carne.

Henrique Fogaça participa do “MasterChef Brasil” desde o seu início e, atualmente, forma o time de avaliadores com o francês Erick Jacquin e a porto-alegrense Helena Rizzo, que entrou no programa substituindo Paola Carosella.