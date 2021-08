SBT deve voltar a gravar ‘Poliana Moça’ a partir de setembro

Com o avanço da vacinação contra a covid-19 e a queda de mortes e casos, o SBT já planeja voltar a novela infantil “Poliana Moça: Futura Madrasta” em setembro. O folhetim é escrito por Íris Abravanel, esposa de Silvio Santos, e será uma continuação de “As Aventuras de Poliana”.

Segundo o ator Dalton Vigh, de 57 anos, que interpreta Pendleton, na segunda fase da novela o elenco deve voltar a se reunir em breve. “Devemos começar a nos reunir agora em agosto para começar a gravar em setembro. Mantemos contato através de um grupo de WhatsApp que reúne elenco e equipe“, revelou o ator.

Na primeira fase “As Aventuras de Poliana” (SBT), o personagem de Dalton, Pendleton, acabou se revelando o verdadeiro pai da protagonista, Poliana (Sophia Valverde), e até ensaiando uma aproximação amorosa com a tia dela, Luísa (Thaís Melchior), que no fim da primeira fase da trama infantil se casou com Marcelo (Murilo Cézar). “Quanto à trama, ainda não sei se houveram alterações no texto que iríamos gravar ano passado, mas o que era certo é que a relação entre Poliana e Pendleton estará mais estabelecida como pai e filha, e também contará com uma possível futura madrasta“, relatou Vigh, falando provavelmente da personagem Tânia Matarazzo, uma famosa escritora que começa a namorar Pendleton na segunda fase da novela e guarda alguns mistérios a serem desvendados. Inicialmente, o papel seria vivido pela atriz Ana Paula Lima, dispensada em outubro de 2020 junto ao restante do elenco.

O ator Dalton Vigh retorna aos estúdios para gravar a novela infantil (Divulgação/SBT)

LEIA MAIS:

Enquanto alguns atores retornam para as gravações da novela “Poliana Moça” (SBT), o ator Luccas Papp, um dos destaques da primeira fase da trama, encerrou o seu contrato com a emissora e deixará o papel de Mosquito, um jovem cheio de problemas que acabou recebendo ajuda de alguns personagens como Gleyce (Maria Gal) e Durval (Marat Descartes).

Luccas Papp deixa o elenco da novela “Poliana Moça”, do SBT (Divulgação/SBT)

Segundo ele, é impossível continuar na novela. “Estou passando aqui só para comunicar de forma oficial que não estarei na segunda temporada de ‘As Aventuras de Poliana’”, escreveu o ator em seu perfil no Instagram.

Recentemente, Luccas Papp chegou a ser procurado pela direção do SBT para retornar ao folhetim, mas não pôde aceitar a proposta. “Retomamos as negociações há alguns dias, mas, infelizmente, por conta da minha agenda do segundo semestre e os novos rumos tanto da trama quanto da minha carreira, seria impossível continuar. Eu não consigo me dedicar pela metade a nenhum trabalho, e as escolhas são necessárias para que possamos evoluir e buscar desafios cada vez maiores. Sou eternamente grato ao SBT por tudo que vivi lá nos últimos anos, principalmente aos meus diretores e colegas de elenco, sempre generosos e incríveis comigo. Peço que entendam essa decisão e que ela foi tomada em comum acordo“, disse Papp.