Cena deletada de ‘Esquadrão Suicida’ de 2016 mostra romance entre Arlequina e Pistoleiro

O lançamento de ‘O Esquadrão Suicida’ reabriu o debate sobre a decepção do diretor David Ayer, o do primeiro filme, ‘Esquadrão Suicida’, lançado em 2016.

Parece que os fãs da DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe) estão empenhados em pedir que a versão original de ‘Esquadrão Suicida’, de 2016, seja lançada. O debate foi reaberto após o lançamento de ‘O Esquadrão Suicida’, lançado no início do mês e foi alvo de fortes críticas com relação a não apresentar nenhuma similaridade com o primeiro filme, dentre outros argumentos. É confuso, mas a gente te explica.

Para quem não lembra, ‘Esquadrão Suicida’ (Suicide Squad) foi lançado em 2016 e dirigido por David Ayer. O cineasta divulgou recentemente um comunicado informando que seu filme, ‘Esquadrão Suicida’, foi “pesadamente” editado pela Warner Bros. “a um grau quase irreconhecível”. Os fãs da DC ecoaram nas redes sociais um pedido para que a Warner Bros. lançasse um novo ‘Suicide Squad’, agora com a versão original do diretor David Ayer. Uma espécie de “Ayer Cut”, pegando carona no que foi feito em ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’.

Agora, fotos vazadas nas redes sociais revelaram o roteiro original do filme de 2016. Na trama havia cenas adicionais com o Coringa e até mesmo uma versão alternativa da cena de créditos finais com Amanda Waller (Viola Davis) e Batman (Ben Affleck). Uma fã twittou perguntando ao diretor se tais cenas foram filmadas e ele respondeu: “Todas elas”. E também escreveu: “Estava já esquecendo de tudo isso. Mas o envolvimento com esta hashtag é impressionante. Tudo o que posso dizer é, por favor, mantenham em alta o assunto. É humilhante ter tantas pessoas torcendo por mim. #ReleaseTheAyerCut. Luz e amor sempre vencem as trevas”.

Para esquentar ainda mais o buzz na Internet sobre os filmes, fotos de uma cena deletada, incluindo um beijo entre Arlequina (Margot Robbie) e o Pistoleiro (Will Smith), também vazaram nas redes.

O ‘O Esquadrão Suicida’ (The Suicide Squad), de 2021, foi dirigido por James Gunn e não é um reboot ou uma sequência do filme de 2016. Ao invés disso, o longa reconhece os eventos do filme anterior e apresenta alguns personagens que retornam, mas de outra forma tendo uma história independente.