TikTok anuncia medidas de segurança para menores de 18 anos

À medida que o TikTok tem se destacado como preferência do público mais jovem entre as redes sociais, as preocupações de segurança e privacidade com os usuários menores de 18 anos crescem na mesma proporção. Tanto que, depois de algumas mudanças realizadas no início do ano, a ByteDance – proprietária do aplicativo – anunciou novas alterações para os próximos meses.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A ideia das medidas é evitar que este público tenha contato com conteúdo explícito, bullying, preconceito e até assédio. Coisas como escolher quem poderá baixar o vídeo, habilitação de mensagem direta ou controle de tempo em tela pelos pais estarão no pacote (veja abaixo).

O TikTok bombou no início de 2020 e segue como uma febre entre a galera de 13 a 24 anos, que representa 59% dos usuários ativos. E “usuários” não é só uma forma de chamá-los. Estima-se que esse grupo abra o aplicativo, em média, cerca de 20 vezes por dia, e que, somadas todas as entradas, permaneçam uma hora e meia por lá.

São mudanças que agradam os pais e zelam pelos adolescentes. Mas também pela expansão de rentabilidade da marca. Só no ano passado, a empresa chinesa mais do que dobrou seu faturamento e chegou ao patamar de 34,3 bilhões de dólares.

O QUE VAI MUDAR NO APP