Príncipe William está preocupado com o processo judicial do tio nos Estados Unidos

O príncipe Andrew, terceiro filho da Rainha Elizabeth e tio do príncipe William, está sendo acusado de abuso sexual de adolescente nos Estados Unidos. Entenda tudo.

Uma reportagem do The Mirror revelou, com base em informações fornecidas por uma fonte não identificada e próxima ao Palácio de Buckingham, que o príncipe William está mantendo conversações com seu pai, Charles, sobre o futuro da Família Real diante do processo judicial que seu tio, o príncipe Andrew, está enfrentando nos Estados Unidos. Andrew está sendo acusado de ter abusado sexualmente de uma adolescente nas décadas de 1990 e 2000.

“Em primeiro lugar, Charles e William estão unidos. Nunca haverá um retorno à vida pública para Andrew”, disse uma fonte ao The Mirror na semana passada. A fonte acrescentou que os herdeiros diretos do trono, “junto com os membros da Família Real, estão, sem dúvida, cada vez mais preocupados com o efeito que toda essa turbulência poderia ter sobre a Rainha”.

Virginia Giuffre (antes conhecida como Virginia Roberts) processou o príncipe Andrew em Nova York, nos Estados Unidos, por ter abusado sexualmente dela quando tinha 17 anos. Em entrevista à People, ela disse: “Hoje meu advogado entrou com uma ação contra o príncipe Andrew por abuso sexual sob a Lei das Vítimas de Crianças. Conforme o processo apresenta em detalhes, fui traficada para ele e abusada sexualmente por ele”.

Virginia acusa o príncipe Andrew de forçá-la a fazer sexo com ele três vezes, entre 1999 e 2002. Em sua defesa, o príncipe Andrew contestou as acusações e disse que não poderiam ser verdade. A declaração de Giuffre à People continua: “Estou responsabilizando o Príncipe Andrew pelo que ele fez comigo. Os poderosos e os ricos não estão isentos de serem responsabilizados por suas ações. Espero que outras vítimas vejam que é possível não viver em silêncio e medo, mas para recuperar a própria vida falando e exigindo justiça. Não tomei essa decisão levianamente. Como mãe e esposa, minha família vem em primeiro lugar e sei que essa ação me sujeitará a mais ataques do príncipe Andrew e seus substitutos, mas eu sabia que se eu não prosseguisse com essa ação, eu estaria decepcionando as vítimas em todos os lugares”.

Na sexta-feira passada, 13, o príncipe Charles esteve em uma reunião familiar na propriedade de Balmoral da Rainha Elizabeth, na Escócia (onde ela normalmente passa o mês de agosto). Ele e Camilla, duquesa da Cornualha, chegaram a Birkhall, sua casa na propriedade, de acordo com fotos divulgadas pelo Daily Mail.

A Rainha viajou para a Escócia e recebeu lá a notícia de que seu filho, o príncipe Andrew, já tem uma audiência agendada por videoconferência em 13 de setembro, de acordo com documentos judiciais obtidos pela revista People.

O príncipe William esteve anteriormente envolvido em discussões sobre o afastamento de Andrew dos deveres reais em 2019. “Membros mais velhos da família estavam envolvidos” na decisão de Andrew de “recuar” das funções públicas em 2019, quando o escândalo surgiu pela primeira vez, disse uma fonte do palácio à People na época.