Netflix revela imagens da terceira temporada de ‘Sex Education’

Os episódios da terceira temporada estreiam em 17 de setembro na Netflix

A Netflix publicou no Twitter as primeiras imagens oficiais da terceira temporada de ‘Sex Education’. Com estreia agendada para o dia 17 de setembro, a nova temporada terá oito episódios e mostrará Otis (Asa Butterfield) está fazendo sexo casual, Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor Swindells) assumem seu relacionamento de forma oficial, e Jean (Gillian Anderson) tem um bebê a caminho.

Vocês: bom dia!

Eu: fotos inéditas da terceira temporada de Sex Education.

Chega dia 17 de setembro. ❤️ pic.twitter.com/uw2sFJBEFx — Nete Felix Brasil (@NetflixBrasil) August 16, 2021

Anteriormente, em julho, a Netflix já havia lançado o primeiro trailer da próxima temporada. Veja também.

Nesta temporada, a atriz Jemima Kirke interpretará Hope Haddon, a nova diretora do colégio Moordale. O elenco também inclui Jason Isaacs como Peter Groff, o irmão mais velho de Michael Groff; Dua Saleh, fazendo sua estreia como ator como Cal, um estudante não binário de Moordale que imediatamente entra em conflito com a nova visão de Hope para a escola; e Indra Ové como Anna, mãe adotiva da meia-irmã de Maeve, Elsie.

Leia mais sobre filmes e séries:

Nas primeiras duas temporadas, a produção explorou uma série de desafios reais da adolescência, enquanto os personagens formavam laços entre eles e encantavam o público. No elenco da terceira temporada teremos: Emma Mackey, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar e Jim Howick.