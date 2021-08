Johnny Depp diz estar sendo boicotado por Hollywood

Após batalha judicial com a ex-esposa, Johnny Depp desabafa e diz estar sendo boicotado pela indústria do cinema estadunidense.

Johnny Depp revelou ao The Sunday Times que sente que está sendo boicotado por Hollywood após sua batalha judicial contra a ex-esposa, a atriz Amber Heard. O ator disse isso porque seu último filme, ‘Minamata’, ainda não foi lançado nos Estados Unidos e ele está chamando sua queda das graças de Hollywood como um “absurdo da matemática da mídia”. No novo longa, Johnny Depp é um fotojornalista americano que ajudou a expor o impacto devastador do envenenamento por mercúrio nas comunidades costeiras do Japão na década de 1970.

Em sua entrevista para promover o filme, Depp discutiu os “cinco anos surreais” que ele experimentou durante sua fuga da comunidade de Hollywood. Em 2019, o ator foi “gentilmente” afastado da produção após sofrer uma sentença desfavorável em um processo aberto por Depp contra sua ex-esposa, que, em 2018, que alegou ter sofrido violência doméstica. “Gostaria de informar que fui convidado pela Warner Bros. a renunciar ao meu papel como Grindelwald em ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’, e eu respeitei e concordei com esse pedido”, escreveu Depp em sua conta oficial do Instagram em novembro do ano passado.

Depois que o ator perdeu um processo por difamação contra o jornal britânico The Sun, que se referiu a ele como um “espancador de mulheres” em um artigo sobre Depp e sua ex-mulher Amber Heard, a MGM supostamente arquivou o lançamento do longa ‘Minamata’.

“Alguns filmes tocam as pessoas e isso afeta aqueles em Minamata e pessoas que vivenciam coisas semelhantes. E por qualquer coisa, pelo boicote de Hollywood contra mim? Um homem, um ator em uma situação desagradável e complicada, nos últimos anos?”, disse Depp, que acrescentou que está “se movendo em direção para trazer os fatos à luz”.

Por outro lado, Johnny Depp mantém apoiadores fiéis na indústria do cinema. Os Festivais de Cinema de San Sebastian e Karlovy Vary recentemente decidiram homenagear o ator, apesar de suas organizações terem sido criticadas por suas decisões.

O festival de cinema de San Sebastian anunciou esta semana que iria homenagear Depp com o Prêmio Donostia, uma homenagem ao conjunto de sua obra que reconhece “contribuições notáveis ​​para o mundo do cinema”. O Karlovy Vary International Film Festival, na República Tcheca, também disse que iria celebrar a estrela de ‘Piratas do Caribe’ e “reconhecer e homenagear a carreira extensa do aclamado ator e seu legado duradouro na indústria cinematográfica em todo o mundo”.