[INTERNADO] Zeca Pagodinho canta para alegrar os médicos e enfermeiros

Seguindo o ditado popular “quem canta seus males espanta”, o sambista Zeca Pagodinho, que está internado desde sábado (14) e luta contra a covid-19, resolveu aproveitar que está no hospital e cantar para os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da Casa de Saúde São José, no Humaitá, no Rio de Janeiro, durante a noite deste domingo (15).

Na ocasião, o cantor, de 62 anos, solto trechos de sambas-canção gravados por Lupicínio Rodrigues e Sílvio Caldas. Além disso, ele faz parte do grupo de artistas pró-vacina e fez vídeos alertando a população sobre a importância da imunização.”Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos”, disse Zeca sobre a necessidade da segunda dose.

Pelas redes sociais, Zeca Pagodinho agradeceu também os fãs e amigos pelas mensagens de carinho e desejos de recuperação. “Obrigado a todos que oraram por mim, torceram por mim. Já estou acabando o tratamento e o importante é se vacinar para poder se recuperar mais rápido. Não sinto nada”.

Após a internação de Zeca Pagodinho, o hospital carioca soltou uma nota informando que o músico apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio. “A Casa de Saúde São José informa que o cantor Zeca Pagodinho está internado na unidade, desde sábado (14), para monitoramento e tratamento de Covid-19. O paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio”, diz o hospital em nota.

Zeca Pagodinho tomou a segunda dose da vacina contra a doença em julho, e disse que as pessoas devem “apreciar sem moderação” qualquer imunizante. Em seu Instagram, na época da imunização, o cantor postou a importância em se vacinar e alertou para que as pessoas não esquecessem a segunda dose.

“Vacina boa é a que vai no seu braço! Sem essa de ser sommelier de vacina, pois todas as que estão disponíveis são super eficazes e salvam vidas! Vamos juntos nessa? Ah! E não esqueça da segunda dose!!”, escreveu em seu Instagram naquele momento.