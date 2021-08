Uma nova foto do ator britânico Freddie Highmore, de 29 anos, de The Good Doctor causou furor nas redes sociais nesta semana.

Com um visual diferente, o jovem Highmore aparece ao lado do companheiro de série Richard Schiff, que dá vida ao querido personagem Dr. Aaron Glassman.

A imagem foi compartilhada por Richard no Instagram. Sendo o registro foi feito no Canadá, local de gravações da quinta temporada.

Como revelado na postagem, foi um importante jantar do elenco do drama médico com jovem Freddie Highmore.

Foto inédita de Freddie Highmore com visual diferente ao lado de ator de The Good Doctor causa furor nas redes

A postagem rapidamente se tornou viral nas redes, e gerou inúmeras reações dos fãs impressionados.

“Cheguei em Vancouver. E então começa a 5ª temporada de @thegooddoctorabc. Jantar do elenco com @freddiehighmore. Saudades da minha família”, escreveu (tradução livre).

“Isso me deixa muito feliz! Mal posso esperar a série voltar” e “Amo essa série. Que bom que foi renovada” foram alguns dos comentários. Confira postagem:

