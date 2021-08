Vídeo: Elton John e Dua Lipa viram desenho animado em clipe de ‘Cold Heart’

Os cantores Dua Lipa e Elton John lançaram no YouTube e plataformas digitais nesta semana a música Cold Heart, em parceria com o trio de música eletrônica PNAU. No clipe, os dois aparecem em versões ao estilo desenho animado.



Cold Heart é a primeira faixa divulgada do novo álbum de Elton John, que deve ser lançado ainda em 2021. Sobre o período de pandemia, o músico afirmou, em release divulgado à imprensa: “Os últimos 18 meses foram difíceis, mas estar fora da estrada significou que eu realmente tive tempo para voltar às minhas raízes como músico de sessão e colaborar com alguns artistas maravilhosos. Ter a oportunidade de passar um tempo com Dua, ainda que remotamente, foi incrível. Ela é uma artista e pessoa realmente maravilhosa”.

Dua Lipa e Elton John já estiveram juntos em outras ocasiões. Após algumas interações nas redes sociais, a cantora participou de uma apresentação na a cantora foi convidada à festa pré-Oscar do britânico, realizada de forma virtual, onde cantaram juntos Love Again (relembre abaixo). Em 2020, o músico foi convidado para o show virtual Studio 2054.



“Desde que nos conhecemos online, nos encaixamos totalmente. Elton é um artista tão inspirador e também tem o pior senso de humor – uma combinação perfeita. Foi uma honra e um privilégio absolutos colaborar nesta faixa com ele”, contou a artista.