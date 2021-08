Beyoncé anuncia novas músicas: ‘Estou no estúdio há um ano e meio’

Após revelar que irá lançar novas músicas em breve, o nome de Beyoncé esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana.



O anúncio foi feito em entrevista à revista norte-americana Harper’s Bazaar, na qual a artista estará na capa da edição de setembro deste ano. Sem dar detalhes da data de lançamento, ela falou sobre os bastidores do processo de criação.



“Com todo o isolamento e injustiça do ano passado, acho que estamos todos prontos para escapar, viajar, amar e rir novamente. Sinto um renascimento emergindo e quero participar da criação dessa fuga de todas as maneiras possíveis. Estou no estúdio há um ano e meio”, afirmou.



“Às vezes, leva um ano para eu pesquisar pessoalmente em milhares de sons para encontrar o bumbo ou o toque de caixa certo. Um refrão pode ter até 200 harmonias empilhadas. Mas, mesmo assim, não há nada como o amor, paixão e cura que sinto no estúdio de gravação.”

LEIA TAMBÉM:

“Depois de 31 anos, é tão emocionante quanto quando eu tinha nove anos. Sim, tem música vindo aí”, comemorou. Beyoncé irá completar 40 anos no dia 4 de setembro e ela também comentou o que espera dessa nova fase.



“Meu desejo é que meus 40 anos sejam divertidos e cheios de liberdade. Quero sentir a mesma liberdade que sinto no palco todos os dias da minha vida. Quero viajar sem trabalhar. Eu quero que esta próxima década seja sobre celebração, alegria e dar e receber amor”, disse.