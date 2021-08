Silvio Santos é levado ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo

O apresentador e dono do SBT Silvio Santos, de 90 anos, esteve nesta quinta-feira (12) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador teria ido ao hospital para fazer uma bateria de exames por conta de sintomas de gripe.

Após a morte de Tarcísio Meira, aos 85 anos, as filhas e sua esposa Íris Abravanel estariam preocupadas com a saúde de Silvio, e, é claro, pela retomada do pai ao trabalho e, por isso, qualquer alerta já pedem que ele esteja sempre em contato com médicos.

Na quinta-feira (12), o SBT negou que Silvio teria ido ao hospital, depois que a notícia foi divulgada por Datena, durante o “Brasil Urgente” (Band), e estava em casa com Íris Abravanel, sua mulher. Questionado sobre a possibilidade de o apresentador estar com covid, a emissora não tinha essa informação. Em nota, a assessoria informou que: “está tudo bem” e não tem mais informações sobre o assunto.

Vacinado, Silvio Santos retomou em 23 julho as gravações de seu programa, depois de quase 2 anos afastado da emissora. Com plateia reduzida, apenas 80 pessoas, Silvio disse que João Dória (Governador de São Paulo) permitiu. “O João Dória permitiu que se fizesse o programa com 80 pessoas no palco. Foi muito difícil para a produção do programa conseguir as 80 pessoas porque nem 20 queriam vir (risos). Ainda bem que vieram as 80 (risos). Foi até difícil arranjar 20”, brincou.

No começo do mês, o primeiro programa inédito foi ao ar e ele aproveitou para mandar um recado para Faustão, que trocou de emissora e deve estrear em janeiro de 2022, na Band. Dando risada, Silvio Santos disse: “O Faustão também já está na rua da amargura, perdeu o emprego. O Faustão foi para a Bandeirantes? Fazer o que na Bandeirantes? Coitado do Faustão! A Bandeirantes é uma boa empresa, mas o Faustão lá? Dúvido. Lá deve ter uma porção de gente que faz igual ao Faustão”.

A alfinetada de Silvio Santos sobrou até para Eliana, que faz parte do casting do SBT. “A Eliana deve ir para o lugar de Luciano Huck, nas tardes de sábado da TV Globo. A Patrícia Abravanel está rezando para ela sair do SBT e liberar mais espaço na emissora”.