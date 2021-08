Silvio Santos é internado com covid-19 em São Paulo

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi internado com covid-19 nesta sexta-feira (dia 13) no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No Instagram, Patrícia Abravanel, filha do dono do SBT, confirmou que o pai testou positivo para a doença. “Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama…brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para covid-19 e por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interna-lo. Logo, logo mandaremos mais boas notícias”, escreveu.

Leia também:

[SEPARADOS] Whindersson Nunes e Maria Lina terminam o noivado: ‘não procurem um culpado’

Faustão é internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

De operário a estrela do TikTok, conheça a história de Khaby Lame

Reprodução/Instagram

Mais cedo, já havia sido noticiado que o apresentador estava no hospital Albert Einstein para realizar bateria de exames por conta de sintomas de gripe.

Imunizado

Silvio Santos recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19 em março deste ano. Vale lembrar que nenhum imunizante oferece 100% de proteção contra o vírus.

Em 23 julho, o apresentador retomou as gravações de seu programa, depois de quase dois anos afastado da emissora. Com plateia reduzida, apenas 80 pessoas, Silvio disse que o governador João Doria havia permitido. “O João Doria permitiu que se fizesse o programa com 80 pessoas no palco. Foi muito difícil para a produção do programa conseguir as 80 pessoas porque nem 20 queriam vir (risos). Ainda bem que vieram as 80 (risos). Foi até difícil arranjar 20”, brincou.