[SBT] ‘Te Devo Essa! Brasil’ recebe Luciana Gimenez depois de amargar na audiência

O SBT encerrou as gravações da 1ª temporada do “Te Devo Essa, Brasil”, programa apresentado pelo jornalista Dony de Nuccio e com a execução do arquiteto Renato Mendonça.

A atração estreou no dia 5 de junho e era uma das apostas para elevar a audiência do SBT, mas isso não aconteceu. No último sábado (07), por exemplo, o “Te Devo Essa, Brasil” registrou recorde negativo de audiência, obtendo 3,2 pontos de média e 5,3% de participação, consolidando apenas a terceira colocação. Neste dia, a atração de Dony de Nuccio recebeu como convidado especial o ex-BBB e atleta paralímpico Fernando Fernandes, que apresentou um de seus melhores amigos com uma reforma na sala, academia e jardim.

Neste sábado (14), o “Te Devo Essa, Brasil” terá Luciana Gimenez como convidada. A apresentadora da Rede TV! pede ajuda para repaginar o apartamento de sua melhor amiga, Lorice. “Escolhi a Lorice porque é minha amiga há muitos anos. Ela começou a cuidar de mim quando eu tinha 16 anos. Ela é muito esforçada e a casa dela já estava precisando de uma reforma. Devo essa para ela, porque ela sempre foi muito carinhosa comigo e com a minha família”, diz Luciana.

Durante a obra, enquanto ajudava a equipe, Luciana Gimenez acabou acertando o próprio pé com uma marreta, fato que a levou a ser prontamente atendida e ter que colocar gelo no local. O pequeno incidente foi superado dentro de alguns dias e não teve maiores complicações.

A reforma levou três semanas, fazendo com que o local deixasse de ser neutro e impessoal, ganhando vida e personalidade. “Não sei bem como vai ser essa situação, mas se vem da Luciana vai ser uma coisa muito bacana“, comenta Lorice.