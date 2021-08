Humorístico ‘Vai Que Cola’ retorna com nova temporada na Globo

O “Vai Que Cola” está de volta à programação da Globo. Depois de um intervalo para a transmissão dos Jogos Olímpicos, a nova temporada do humorístico retorna neste sábado (14), após a exibição da edição especial da novela “Império”.

Nesta temporada, a turma do “Vai Que Cola” sonhava quando desembarcou em Miami, nos Estados Unidos. Mas a realidade do grupo é bem diferente, com uma confusão mais engraçada que a outra.

O episódio deste sábado (14) marca a chegada de Angel (Paulo Gustavo) ao South Beach Hotel, local onde a série acontece. Ela promete um carro luxuoso para elevar Dona Jô (Catarina Abdalla) e todo o grupo para South Beach, ponto turístico de Miami.

Todos ficam animados com a promessa da nova integrante do “Vai Que Cola” e Ferdinando (Marcus Majella) promete usar um look especial, enquanto Dona Jô escolhe um chapéu extravagante. Já Jéssica (Samantha Schmütz) avisa aos seus seguidores que vem stories por aí e Terezinha (Cacau Protásio) quer levar churrasqueira e um isopor cheio de bebidas, como ela sempre faz no Brasil.Já a dupla Máicol (Emiliano D’Ávila) e Éricsson (Rafael Infante) ficam eufóricos para mostar aos americanos os passos de break dance, já que estão inscritos para um concurso local.

Reprodução

Mas, para variar, nem tudo sai como o planejado. Angel (Paulo Gustavo) arruma um ônibus em péssimo estado que nem anda. Chegando ao destino final, Terezinha e Jéssica fazem uma parceria para inovar na gringa e vender biquínis de fita isolante na praia, mas as peças desaparecem.

A 7ª temporada de “Vai Que Cola” foi exibida originalmente no Multishow e tem direção de Régis Faria e João Fonseca.