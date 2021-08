Gabriel o Pensador honra pai e filhos em live

O último Dia dos Pais, celebrado domingo passado, foi leve para Gabriel o Pensador, apesar da perda ainda recente do pai, o oftalmologista Miguel Contino. “Nós passamos o dia bem, com a viúva do meu pai, minha irmã, meu tio, irmão dele, uma prima minha… Não ficamos na fossa, na bad, não foi essa a vibe”, explica o rapper.

Mas a memória do pai e a vontade de estreitar laços musicais com o filho caçula, Davi, 16 anos, fizeram muito sentido para que ele aceitasse o convite para compor o elenco da live especial de Dia dos Pais, que acontece nesta sexta-feira (13), no Teatro Bradesco, com transmissão pelo YouTube.

Comandado por Luciana Mello, Simoninha e Max Viana, o show começa às 20h e tem ainda Nando Reis, Daniel e Renato Teixeira em participação com seus rebentos. O espaço vai estar sem plateia, mas os artistas vão interagir entre si, seguindo todos os protocolos de segurança e testagem.

Davi já foi parceiro de rima de Gabriel em programas de TV e em shows depois que foi “ descoberto” em um vídeo de viagem de família, ainda pequeno. Ficou mais tímido na adolescência, mas ainda é muito musical, assim como o irmão mais velho, Tom, 19 anos.

“Tom estuda Publicidade. Meus dois filhos gostam muito de música desde pequenos e, se um dia quiserem ir por esse caminho, têm o meu apoio, mas também têm toda a liberdade de viver com calma o caminho que quiserem. A paixão do Tom é o skate, é o street. É bom saber que ele tem o esporte dele também”, diz Gabriel, que tem Davi como parceiro de surfe.

Assim como em toda a carreira, o rapper carioca tem equilibrado singles “porrada”, como “Patriota Comunista”, em que fala sobre a banalização das mortes durante a pandemia, com a irreverência de “Girl from Garopaba”, um retrato singelo do namoro com a catarinense Gabriela Vicente.

Álbum e livro

Agora ele “luta” para escolher o repertório, já que tem muitas composições, mas o time de produtores já está formado: Dree Beatmaker, seu irmão, Thiago Mocotó, parceiro frequente nos shows, Papatinho, que já tem coisas começadas em estúdio, DJ Caíque, e o rapper português Sam The Kid. “O que não for pro meu disco, vai entrar de uma outra forma. Esse time é para gerar bastante conteúdo”, adianta.

O álbum “Seja Você Mesmo, Mas Não Seja Sempre o Mesmo”, que está fazendo 20 anos também ganha releitura. Uma delas vai ser da música “Até Quando”, que já ganhou um novo beat produzido por Dree Beatmaker.

Gabriel também lançou durante as Olimpíadas o livro infantil “Nada D+: Uma história sobre esporte, amizade, superação e amor pela leitura”, em parceria com a amiga de infância Laura Malin.

Leia abaixo um papo com o músico:

Em que momento criativo a pandemia te pegou e como avalia esse um ano e meio de shows, composições, parcerias e quase tudo à distância?

Gabriel o Pensador: Eu tenho uma vida corrida e caótica na estrada, normalmente com shows e palestras. Então, meu lado criativo é bem desorganizado, eu escrevo letras e livros que ficam na gaveta, projetos incompletos, tenho música parada no estúdio que eu não termino. Ainda mais que eu comecei a fazer as coisas pela minha própria gravadora, não tenho uma cobrança para entregar um álbum ou um single. Vou fazendo de forma muito impulsiva. Às vezes os compromissos na estrada atrapalham um pouco esse lado criativo principalmente no que se refere à conclusão e lançamento do que eu crio.

A pandemia veio para acalmar um pouco, ou muito, esse ritmo de viagens e eu pude dar uma olhada com calma nas coisas que eu já vinha escrevendo e, claro, me inspirei para escrever coisas novas com esse tempo e essa nova situação na vida de todos nós.

Outra coisa que foi importante de certa forma foi eu estar um pouco mais livre dos compromissos de shows no momento em que eu perdi meu pai [Miguel Contino morreu em abril de 2020, após uma série de internações provocadas por problemas respiratórios] e que eu tinha que digerir essa mudança na minha vida. De aceitar não ter mais o pai presente. Eu tinha sim trabalho, que continuou acontecendo com as lives e de outras maneiras. Mas eu tive mais tempo para digerir essa perda. Claro que é um processo constante de aceitação e não um assunto que a gente vira a página. Mas foi importante estar comigo mesmo. É uma coisa que a gente não está acostumado. Estar sozinho ou longe da confusão para fazer uma auto reflexão, não só pela questão do meu pai. Teve um lado “bom”, entre aspas, claro. Porque a dificuldade é grande. Na minha família também foi, com questões de trabalho, saúde, de perdas. É lógico que a gente preferia que não tivesse tido nenhuma pausa, nenhum dia de pandemia. Mas, tentando refletir sobre meu processo criativo, de certa forma eu me adaptei bem. É uma pena que essa pausa tenha sido tão longa e esteja durando tanto tempo.

No começo da pandemia, eu escrevi a música ‘A Cura Tá no Coração’ com a participação da Cynthia Luz, e aí já foi um primeiro resultado dessa reflexão sobre as possíveis mudanças e aprendizados da humanidade com todas as dificuldades. Em uma medida menor do que eu gostaria, existe sim uma parcela de pessoas que está tentando sair melhor do que antes desse desafio que está sendo a covid-19.

Nas suas letras, há espaço para a leveza e farra de “Girl from Garopaba” e para a crítica corrosiva de “Patriota Comunista”, só para citar dois lançamentos deste ano. Você temeu pender mais para a amargura por causa do momento? Isso seria um problema?

‘A Cura Tá No Coração’ tem uma mensagem que enaltece o amor, a gentileza, a compreensão, a união, mas a reação dos ouvintes foi: ‘nossa, que pedrada, papo reto’. Ela também tem o desabafo da amargura dentro da busca de um caminho de positividade. Então, acho que as coisas se complementam, são duas faces da mesma moeda. Eu também fiz uma música que foi muito forte que foi mexer com as imagens do clipe ‘Vamo Aí’, que fala não só do racismo, mas da brutalidade do sistema,

da opressão, da repressão, da covardia. Se a gente procurar naquelas linhas de desabafo, a gente vai achar também a busca de um respiro, de uma reação, de resistir. Então, realmente a gente não pode fechar os olhos.

Encarando a realidade amarga, a gente pode dar um passo para buscar saídas e caminhos que vão alterar essa realidade. Eu cheguei a gravar uns poemas em vídeo e coloquei em uma playlist chamada “Sente a Poesia” no meu canal do YouTube. Isso me ajudou a descarregar um pouco o lado amargo, mesmo usando poemas que eu já tinha escrito que se adaptavam incrivelmente ao tema da pandemia. Poemas que falavam de transformação, de mudança, até usando expressões como doença, cura, vacina, que eu escrevi antes da pandemia. Fiquei surpreso em como elas se encaixavam na nossa realidade. As pessoas reagiram bem. Eu curti fazer e pretendo fazer mais. A gente acabou de atingir 1 milhão de inscritos lá.

Tem um poema ali que é particularmente muito importante para mim que é o ‘Poema da minha morte’, que é bem longo, durou sete minutos a declamação em vídeo e eu já tinha escrito ele sem um final, sem uma conclusão. Era uma viagem minha sobre morte e vida. Quando meu pai estava nos últimos momentos e o médico avisou que ele não ia resistir por muito tempo, eu tomei coragem de retomar aquele poema e cheguei até o fim. Foi um alívio para mim. Não só terminar de escrever, mas compartilhar com as pessoas, aquele sentimento todo ali. Isso foi o que teve mais impacto para quem assistiu. Olhar para a amargura não é um problema. Eu não evito, eu não censuro. Às vezes eu fico amadurecendo, como foi o caso de ‘Patriota Comunista’. As pessoas estavam quase cobrando uma letra minha sobre o governo, sobre essa loucura toda, embora eu já tivesse lançado músicas recentemente sobre isso. Uma chamada ‘Um Só’, que eu gravei com o Maneva, que fala sobre a polarização e a manipulação dos políticos sobre o povo, como eles nos dividem para nos dominar. Eu também já tinha gravado ‘Sobrevivente’, música de 2019 que não é muito conhecida, mas que fala sobre nossa frieza, indiferença, os tempos de ódio. As pessoas vinham cobrando algo ainda mais atual. E de repente veio ‘Patriota Comunista’ de uma maneira muito intuitiva, bem menos racional do que parece.

A quantas anda a produção do novo álbum?

O disco deve vir com letras fortes e outras mais profundas e reflexivas. Mas existem outras que escrevi recentemente que são o contraponto e eu gosto muito disso, de poder abrir um sorriso quando estou no palco. Misturar crítica com humor também. No fundo acaba rolando um equilíbrio entre os temas e as vibes das músicas. Mas ainda não selecionei, é uma briga entre as músicas. Escrevo muita coisa.

A apresentação desta sexta-feira é uma celebração de pais e filhos. Essa relação com o Davi, de cantar junto, já é “pública”. Desde bem pequeno ele já aparecia em programas de TV, rimando com você. Ele encara isso como possibilidade de carreira?

Quando o Davi cantou pela primeira vez comigo foi uma curtição nossa, numa pousada em Fernando de Noronha. Alguém filmou e foi parar em um site. Ele era muito pequeno, tinha uns 8 anos. Aí o Serginho Groisman, ao me convidar para lançar para lançar um single novo no programa dele, algo assim, me pediu para levar o Davi. Ele gostou da ideia. A essa altura, depois de Noronha, o Davi já tinha cantado em um show meu lá em Búzios. E era uma letra minha que eu gravei com a Cone Crew. Falei: ‘Vamos fazer uma coisa nossa’. Do jeito que pode ele me ajudou. Eu induzi o Davi a participar daquela letra e a gente fez algo nosso. Era uma música difícil, cheia de diálogos rimados, com um flow quebrado e ele decorou com muita facilidade, cantou algumas vezes comigo, por volta dos 9, 10 anos, cantou com plateias muito cheias, inclusive em um estádio em Cabo Verde, sempre curtindo, porque era uma coisa nossa, de prazer. Depois de um tempo ele não quis mais, acho que meio envergonhado já na adolescência, mas ele é muito musical. A gente gostou desse convite para matar a saudade. V eio para estimular o Davi a curtir isso novamente. Ele não está pensando em carreira, mas gosta de música e gosta de esporte. Qualquer coisa que sirva para unir pai e filho seja no esporte e na cultura, para nós serve muito mais do que pensar numa carreira.