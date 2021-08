Faustão é internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

O apresentador Fausto Silva, o ‘Faustão’, de 71 anos, esteve no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar um procedimento cirúrgico no coração. Segundo sua esposa, Luciana Cardoso, o apresentador da Band passou por uma cirurgia para retirada de cateter usado para tratamento por diálise. O aparelho serve para monitorar e controlar o ritmo dos batimentos cardíacos, podendo ser utilizado temporariamente ou em definitivo.

“Ele esteve no Einstein, mas pra fazer uma cirurgia pra tirar um cateter que estava usando no tratamento que ele estava fazendo. Era para diálise, mas está livre. Graças a Deus ele está ótimo agora. Já está em casa de alta”, explicou a jornalista.

Vale lembrar que no dia 10 de junho, Faustão foi internado para tratar de uma infecção urinária e, por isso, não apresentou o “Domingão do Faustão”, pela primeira vez, em 32 anos de Globo, sendo substituído por Tiago Leifert e, logo depois, demitido da Globo.

Segundo Luciana, o apresentador colocou um marcapasso em dezembro de 2020. No mês anterior, ele havia sido internado com dores na perna e inchaço. O apresentador já havia tido problemas de coração em fevereiro de 2018, quando foi submetido a uma cirurgia de desobstrução de artérias chamada angioplastia.

Faustão estreia novo programa na Band em janeiro de 2022 e poderá ir ao ar de segunda a sexta. Na Globo, Luciano Huck comanda o Domingão a partir de 5 de setembro e Marcos Mion fica à frente do Caldeirão até dezembro.

Mas, enquanto Faustão cuida da saúde, a Band está preparando a estreia do apresentador na grade de 2022. Nos bastidores, diretores e produtores estão querendo um revival do “Perdidos na Noite”, programa apresentado pelo comunicador antes de sua ida para TV Globo, que deve ganhar o nome de “Achados no Perdidos” e irá relembrar os melhores momentos da atração, que foi ao ar entre os anos de 1986 e 1988.

O especial está sendo desenvolvido por Leonor Corrêa, irmã de Faustão, e deve entrar na programação da Band entre novembro e dezembro deste ano. A apresentação será de Jaque Ciocci, Carol Miarelli e Júlia Gama, vencedora do concurso Miss Brasil 2020, que também estará no novo programa de Faustão. “Estou muito grata por esse novo momento da minha vida, grata por todos que fizeram parte da minha jornada até aqui e muito animada para estar ainda mais pertinho de vocês”, contou a modelo de 28 anos em seu Instagram.

Enquanto isso, os preparativos para o programa inédito de Faustão seguem a todo vapor. O principal estúdio da Band vai passar por reformas a fim de ser colocado à total disposição do projeto. Vale lembrar que o contrato do ex-apresentador do “Domingão” com a Globo vigora até dezembro deste ano.

Em comunicado oficial, a emissora contou que o apresentador estará de volta em janeiro de 2022. O canal paulista também se posicionou sobre especulações de que o programa seria gravado fora da Band. “Toda a produção do programa será feita nos estúdios da emissora em São Paulo, que serão reformulados e adaptados para receber a nova atração”, indicava a nota.