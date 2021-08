Fátima Bernardes deixa o estúdio e recebe Marcos Mion na praça de alimentação da Globo

Marcos Mion, o novo contratado da Globo, foi o convidado especial do “Encontro” desta sexta-feira (13), apresentado por Fátima Bernardes, que resolveu deixar o estúdio da atração matinal para receber o apresentador, que vai assumir o comando do “Caldeirão”, a partir de setembro, na praça de alimentação da emissora carioca.

Mion ficou surpreso ao encontrar Fatima fora do estúdio do programa e acabou demonstrando ao vivo. “É uma emoção muito grande, nós nunca tínhamos nos visto, não sabia como seria encontrar a Fátima”, disse Mion. Ela, em seguida, respondeu: “Você já tinha decorado discurso, por isso tentamos fazer diferente. Seja bem-vindo!”.

Já dentro do estúdio do “Encontro”, Marcos Mion relatou que ainda está se adaptado a nova emissora e aos novos colegas, mas que foi recebido muito bem por todos. “Não consigo entender, ainda estou me adaptando com tudo isso. Não vou fingir costume, era mais do que uma meta, era um sonho. Várias vezes achei que não era para mim, então, estou aproveitando cada segundo. É um sonho de muitos anos, algo inesquecível”, contou ele, já no estúdio, que não segurou as lágrimas com um depoimento de Júnior, parabenizando-o por mais uma conquista.

Durante a entrevista, Mion relembrou sua trajetória falado do início na MTV Brasil, de sua ida para Band, onde apresentou o extinto “Descontrole” e, é claro, de sua passagem pelo seriado “Sandy & Junior”, em 1999, quando tinha 18 anos. “Rever essas imagens, ouvir o recado do Junior… Um filme se passa na minha cabeça. Eu sou transparente, não consigo segurar a emoção. Espero fazer um trabalho à altura do Luciano Huck, levar adiante tudo o que ele construiu, agora com a minha marca, com muita leveza”, observou Mion, cuja estreia será no dia 4 de setembro.

Sempre muito irreverente, Marcos Mion não deixou o humor escapar e exibiu o crachá de funcionário que ganhou ao ser contratado pela Globo. “Agora, sim, estou preparado”, brincou ele., que falou sério quando o assunto família surgiu. “É sobre amor, sobre aceitação. Ver esse vídeo é uma vitória. Quando o Romeo nasceu, eu entendi na mesma hora que escreveríamos a nossa história, abri mão dos planos que tinha feito pra ele para lhe dar a mão e, juntos, descobrirmos o mundo”, contou ele, que dedicou à luta, à mulher Suzana Gullo, que o acompanhou na ida ao “Encontro”.

Quem também foi ao programa de Fátima Bernardes nesta sexta-feira (13) foi a cantora Preta Gil, que falou sobre família. “Estava vivendo o luto, triste, sem vontade de cantar, de criar, quando o meu filho, Francisco, me apresentou a música ‘Meu Xodó’. A princípio não quis gravar, mas depois mudei de opinião e foi a minha boia de salvação, a mola do fundo do poço. A canção fala sobre ancestralidade e amor. Xodó é tudo o que nos dá prazer e como conseguimos equilibrar tristeza e alegria”, relatou Preta ao falar da morte de seu avô e do amigo Paulo Gustavo, ambos vítimas da covid-19.

Recebido de Tapete Vermelho

A chegada de Marcos Mion na Globo foi triunfal. Em sua chegada ao Projac, nesta quinta-feira (12), Mion foi recebido com um tapete vermelho por Didi Wagner e pela equipe do Multishow. Para quem não sabe, Didi e Mion são amigos de longa data, eles estrearam juntos na MTV Brasil.

Marcos também gravou uma entrevista para o programa Lady Night, de Tatá Werneck. “Seja bem vindo a melhor emissora do mundo (…) Fico feliz vendo você que nem criança realizando um sonho” comemorou a apresentadora da atração.

“Que seja linda sua trajetória. Leva lanche de casa. Aqui não tem comida não”, brincou. Ele agradeceu a receptividade e também compartilhou detalhes do primeiro dia na nova empresa.