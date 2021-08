Fãs estão convencidos que Samantha Jones estará morta no revival de ‘Sex and The City’

‘And Just Like That’ está em plena fase de gravação em Nova York e um fã postou um vídeo revelador no TikTok. Confira!

Intitulado ‘And Just Like That’, o revival de ‘Sex and the City’, ainda sem data confirmada de estreia, tem tirado o sono dos fãs. Isso porque uma foto divulgada no TikTok mostrou a gravação externa de uma cena na qual o elenco aparece vestido de preto.

O usuário do TikTok Evan Kline (@klinetime) postou alguns takes em seu perfil que mostram a equipe filmando nas ruas de Manhattan vestindo todo preto. No vídeo, ele diz: “Eu estava andando pela rua em Nova York e vi uma multidão enorme e percebi que eles estavam filmando para ‘Sex And The City’. Mas todos estavam vestidos de preto. É para o funeral de Samantha?”. Ele escreveu na legenda: “Mr. Big ou Samantha Jones?”.

Outros usuários da rede social imediatamente começaram a comentar a postagem. “Nããão, eles não podem matar Samantha!”, um seguidor escreveu. “Não vai adiantar assistir esta série nesse ritmo”, escreveu outro.

Já está confirmado que Kim Cattrall não estará no revival. Isso porque, após um desentendimento pessoal com Sarah Jessica Parker, ocorrido em 2019, a atriz se afastou dos projetos com a colega.