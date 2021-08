5 dicas para começar seu guarda-roupa cápsula

Precisamos priorizar.

As grandes cidades, com espaços cada vez mais reduzidos, não nos deixa outra escolha: precisamos priorizar. E essa pode ser um mantra para tudo na vida: dos relacionamentos e trabalhos, ao nosso guarda-roupa.

Já dizia o ditado popular: “Para cada minuto gasto na organização, uma hora é ganha”. Pensando nisso, em um guarda-roupa organizado e com o essencial, nós reunimos cinco dicas práticas para que você possa iniciar a construir o seu guarda-roupa cápsula.

Basicamente, um guarda-roupa cápsula, ou guarda-roupa inteligente, ou armário cápsula, é um termo utilizado para designar melhores escolhas sobre o que você veste. As boas escolhas na hora da compra evitam o consumismo desenfreado, a emergência do fast fashion (que tanto prejudica nosso planeta e as relações laborais em todo o mundo), como também economizam nosso tempo na hora de escolher o que vamos vestir.

Um guarda-roupa cápsula não significa ter um estilo minimalista ou repetir as roupas todos os dias. Ter apenas 33 peças representa ter qualquer estilo e, ao mesmo tempo, montar uma infinidade de combinações. Essa é a mágica!

Escolha suas peças favoritas

Dê uma olhada nas coisas em seu armário: as peças que estão aí são realmente suas roupas favoritas ou são peças que você comprou por impulso? Faça o exercício de separar essas roupas que não fazem sentido mais para você ou que se repetem: seja porque não caem mais bem, seja porque já estão em mau estado ou porque você mudou de estilo e aquela peça não faz mais sentido para você Experimente doar as peças em bom estado.

Identifique o que é importante para você

Se o importante é manter o seu estilo, tire do armário tudo o que não representa isso. Se você gosta de um estilo mais clássico, não faz sentido manter uma calça jeans com modelagem ajustada e lavagem moderna. A melhor escolha é deixar o jeans com lavagem uniforme e corte reto. Se você preza por se sentir confortável, escolha peças que te deixam confortável e retire aquela saia que aperta, a blusa que você não usa mais e o sapato que não te deixa caminhar. Isso se chama: fazer boas escolhas.

Não monte seu guarda-roupa cápsula do zero

Apesar de parecer bastante tentadora e até inteligente pensar que comprar as 33 peças do seu closet cápsula, o fato de ignorar tudo o que você tem e que já funciona é uma medida drástica e irresponsável: tanto com o planeta, quanto com a sua saúde financeira.

Elimine o medo

O fato de ter somente 33 peças pode parecer aterrador e você pode se sentir intimidado e pensar “o que as pessoas vão pensar quando me virem usando somente essas roupas?’. Acredite: ninguém presta tanta atenção assim nas roupas que qualquer um usa. A chave do guarda cápsula é ter peças que combinam com praticamente todas as outras. Assim, você sempre terá looks diferentes.

Conheça a sua coloração pessoal

A boa escolha sobre as peças que ficam e as que saem também tem a ver com as roupas que te deixam visualmente mais atrativo. Ou seja, preze por peças da sua paleta de cores pessoal. Se você não sabe identificar, os consultores de estilo podem te ajudar nesse processo.