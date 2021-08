[TRUE CRIME] Assassinato de freira nunca resolvido é tema de série na Netflix

‘The Keepers’ é uma série documental baseada em um crime real, nunca resolvido pela polícia dos Estados Unidos, que envolve o assassinato de uma freira e escândalos sexuais envolvendo padres.

‘The Keepers’ é uma série documental que conta o desenrolar de um crime real até hoje não resolvido pela polícia estadunidense. Com sete episódios e, mesmo quatro anos após sua estreia no catálogo da Netflix, a série continua sendo uma das séries de true crime melhor avaliada pelos assinantes da plataforma.

Coisas ruins acontecem para pessoas boas. Infelizmente, o caso da religiosa estadunidense Catherine Cesnik é a prova de que esse ditado é real. Nascida em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1942, Catherine foi descrita por sua irmã mais nova como devotada e ambiciosa. As irmãs eram bastante próximas, mesmo depois de Cesnik ter se tornado freira.

Dotada de um talento natural para o ensino, aos 18 anos, ela se mudou para Baltimore, para se juntar às Irmãs Escolares de Notre Dame, e depois conseguiu um trabalho como professora da Escola Secundária Archbishop Keough. Aos 26 anos, em 1969, ela se mudou para trabalhar na Western High School, mas ela sabia coisas demais e isso pôde ter sido a razão pela qual a religiosa foi assassinada.

A noite do crime

De acordo com o Baltimore Sun, na noite de 7 de novembro de 1969, a irmã Catherine Cesnik deixou seu apartamento e foi ao Shopping Center Edmondson Village por volta das 19h30. Ela disse à sua colega, com a qual dividia seu apartamento, a irmã Helen Russel Phillips, que estava saindo para comprar um presente de noivado para a irmã no shopping.

Em algum momento desse trajeto, Cesnik parou em um banco de Catonsville e descontou um cheque de US$ 255 dólares, ação que fazia parte do seu cotidiano. Ela e a irmã Helen Russel Phillips sempre iam ao caixa descontar cheques de pagamentos pelo trabalho como professora toda sexta-feira. Depois disso, ela fez uma visita à uma padaria, dentro do shopping onde ia comprar o presente para sua irmã.

Porém, depois de ter saído da padaria, a irmã Cesnik nunca mais foi vista.

O desaparecimento e o corpo

Depois de algumas horas, a irmã Helen Russel chamou a polícia e informou que Catherine não tinha voltado naquela noite. A notícia abalou muita gente, já que Cesnik era muito estimada por suas alunas e demais professores onde trabalhava.

A primeira pista do desaparecimento de Catherine foi o carro dela. O veículo foi encontrado na esquina da rua onde a irmã morava por sua colega Hellen Russel por volta das 4:40 da manhã no dia seguinte ao seu desaparecimento. O Maverick 1970 verde estava estacionado ilegalmente perto do apartamento. A polícia descobriu que os vizinhos tinham visto o carro estacionado lá desde às 22h30 do dia anterior.

Galhos secos foram encontrados dentro do carro, o que deu à polícia uma boa pista sobre onde a irmã Catherine poderia estar.

No sia 3 de janeiro de 1970, um caçador e seu filho encontraram o corpo de Catherine Cesnik em um depósito de lixo informal em Landsowne, Maryland (nos arredores de Baltimore), coberto de neve e parcialmente escondido por um aterro próximo. A área exata não poderia ser alcançada de carro, o que significa que ela teria sido forçada a andar até lá, ou possivelmente carregada.

Marcas de estrangulamento estavam em seu pescoço e uma lesão na parte de trás de seu crânio apontou para a verdadeira causa da morte: trauma contundente, levando a uma fratura no crânio e hemorragia cerebral.

Mas, as investigações ficaram paralisadas por falta de provas. Uma pergunta que todos que conheciam a freira queriam saber: quem matou e por que matou Catherine Cesnik?

O detalhe que reabriu o caso

A polícia chegou a alguns suspeitos, dentre eles o padre Joseph Maskell, que tinha sido coordenador de um dos colégios onde a irmã Catherine Cesnik trabalhou. Décadas depois, o religioso foi acusado por uma aluna, já adulta anos depois, de violação sexual.

Tal aluna tinha sido aluna de Catherine Cesnik e se mostrou uma testemunha chave para entender o crime.