[HOMENAGEM] ‘Conversa com Bial’ reprisa entrevista de Tarcísio Meira e Glória Menezes

A morte de Tarcísio Meira na manhã desta quinta-feira (12), vítima da covid-19,, aos 85 anos, mexeu com a grade da Globo, que para homenagear o ator irá reprisar nesta quinta-feira (11) a entrevista de Tarcísio e Glória Menezes para o programa “Conversa com Bial”.

“Em novembro de 2019, Tarcísio Meira foi recebido no palco de nosso programa por uma plateia em comoção”, relembra Pedro no texto de abertura do programa. “No ano passado, em setembro, em plena pandemia, nós gravamos outro programa dessa vez com o casal, Tarcísio e Glória juntos. Vamos assistir a essa conversa tomada pela emoção”.

Divulgação

Com mais de 60 anos de carreira, Tarcísio foi testemunha e protagonista de grandes momentos da história da dramaturgia e, ao lado de Glória, conversou com Pedro Bial sobre os 70 anos da TV brasileira. Na abertura do programa, Bial fala também sobre o ator Paulo José, que morreu na noite de ontem, vítima de uma pneumonia.

“A pandemia tem sido implacável com a cultura brasileira. Temos perdido muita gente. Gente demais. Em dois dias agora foram-se dois atores que encarnavam o Brasil. Ou melhor, dois Brasis. Paulo José fez a imagem e se fez à imagem do Brasil contemporâneo. Do brasileiro moderno, urbano, descolado, cosmopolita. Tarciso Meira era a imagem do Brasil profundo, épico, solene, imemorial. O brasileiro que era descendente de Tiradentes”.

O programa “Conversa com Bial” vai ao ar depois do “Jornal da Globo”.

Reprodução/Globo

Além do programa do jornalista Pedro Bial, o “Encontro” desta quinta-feira também prestou uma homenagem aos atores Paulo José, que faleceu ontem (10), aos 84 anos, em decorrência de uma pneumonia, e Tarcísio Meira.

Durante o programa, Fátima Bernardes conversou com alguns colegas da emissora e lembrou que Tarcísio foi um dos maiores nomes da TV. “Ele e Glória Menezes formavam um dos casais mais queridos”, lamentou a apresentadora, que relembrou a ida de Tarcísio e Glória ao “Encontro”, em 2012, ano de estreia do programa matutino: “Com muita irreverência, ele falou como encarava a passagem do tempo”.

No matinal desta quinta-feira (11) a atriz Lília Cabral e o ator Ary Fontoura entraram ao vivo para celebrar a vida do ator.