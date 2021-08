Entenda por que a série ‘Panic’ foi cancelada pela Amazon

Trama baseada em romance homônimo parece não ter agradado os assinantes do Amazon Prime Video.

A série ‘Panic’, que estreou no Amazon Prime Video não teve sua segunda temporada confirmada pela Amazon Studios. A trama, baseada no romance homônimo de Lauren Oliver, se passa em uma pequena cidade do Texas, onde a cada verão os formandos competem em uma série de desafios. O vencedor leva um prêmio em dinheiro e os participantes acreditam ser esta a única chance de escapar de suas circunstâncias e tornar suas vidas melhores.

A primeira temporada mostra o desafio desses jovens diante de um prêmio ainda maior e um jogo ainda mais perigoso do que nos últimos anos, quando eles ficam cara a cara com seus medos mais profundos e sombrios e são forçados a decidir quanto estão dispostos a arriscar para vencer. O elenco da série incluiu Olivia Welch, Mike Faist, Jessica Sula, Cameron Jones, Ray Nicholson e Enrique Murciano.

A autora Lauren Oliver adaptou o livro para o cinema e também atuou como produtora executiva da série, mas viu sua adaptação receber um não da Amazon Studios. E o motivo tem a ver com a falta de audiência da série.

De acordo com o Fansided, embora houvesse apoio para a série por parte dos chefões da Amazon, a falta de apoio dos espectadores deixou claro que isso não era algo para continuar.

Mesmo assim, a Amazon Studios está trabalhando na produção de outras séries para o mesmo público de ‘Panic’, como a série ‘Eu sei o que você fez no verão passado’, produção derivada dos slashers dos anos 1990 icônicos do gênero, e ‘Hot Pink’, cujas informações ainda são mantidas em segredo.